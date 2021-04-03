Çiçeği burnunda anne Buse Varol doğum kilolarından kurtuldu! Bahçe pozlarıyla göz kamaştırdı
Ünlü şarkıcı Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki ay önce kızı Eliz'i kucağına alan oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini mest etti. Doğum kilolarından hızla kurtulan Buse Varol, güneşli havayı görünce soluğu bahçede aldı. Yeşillikler içinde poz veren güzel oyuncu, o fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Çiçeği burnunda anne Buse Varol'un fit halleri ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. İşte Buse Varol'un bahçe pozları…
03.04.2021 16:09
- Son Güncelleme: 03.04.2021 16:09
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde görkemli bir törenle dünyaevine giren Buse Varol, ilk bebeği Burak'ı 2019 yılında kucağına almıştı.
Buse Varol ile Alişan çifti, ikinci bebekleri Eliz'e ise iki ay önce kavuşmuştu. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten Buse Varol, doğum sonrası ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Buse Varol şimdi ise bahçe pozlarıyla çok konuşuldu. Güneşli havayı görünce soluğu bahçede alan Buse Varol, yeşillikler içinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Buse Varol'un fit görünümü dikkat çekti.
Doğum kilolarından hızla kurtulan Varol'un fotoğraflarına kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.