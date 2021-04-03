Çiçeği burnunda anne Buse Varol doğum kilolarından kurtuldu! Bahçe pozlarıyla göz kamaştırdı

Ünlü şarkıcı Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki ay önce kızı Eliz'i kucağına alan oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini mest etti. Doğum kilolarından hızla kurtulan Buse Varol, güneşli havayı görünce soluğu bahçede aldı. Yeşillikler içinde poz veren güzel oyuncu, o fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Çiçeği burnunda anne Buse Varol'un fit halleri ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. İşte Buse Varol'un bahçe pozları…

03.04.2021 16:09 - Son Güncelleme: 03.04.2021 16:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





