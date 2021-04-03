Defne Samyeli'nin eski hali siyah gecelikli pozlarından sonra sosyal medyanın gündemine oturdu! İbo Show'un konuğu Defne Samyeli...

Spikerliği bıraktıktan sonra şimdiler oyunculuk ve şarkıcılıkla ilgilenen Defne Samyeli, Instagram pozlarıyla ortalığı salladı. Kızları Deren ve Derin Talu'ya adeta rakip olan Defne Samyeli genç görünümüyle çok konuşuluyor. İbo Show'un konuğu olan Defne Samyeli giydiği dekolteli elbiseyle çok konuşulurken bir yandan da sosyal medyada siyah gecelikle fotoğraf paylaştı. Tüm bunların ardından en çok merak edilen soru Defne Samyeli'nin nasıl olur da hiç yaşlanmadığı. Defne Samyeli estetik iddialarını bu zaman kadar hep reddetti. Ama gelin yine de Defne Samyeli'nin yıllar içerisindeki değişimine bir göz atalım.

03.04.2021 13:34 - Son Güncelleme: 03.04.2021 16:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





