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Defne Samyeli'nin eski hali siyah gecelikli pozlarından sonra sosyal medyanın gündemine oturdu! İbo Show'un konuğu Defne Samyeli...

Spikerliği bıraktıktan sonra şimdiler oyunculuk ve şarkıcılıkla ilgilenen Defne Samyeli, Instagram pozlarıyla ortalığı salladı. Kızları Deren ve Derin Talu'ya adeta rakip olan Defne Samyeli genç görünümüyle çok konuşuluyor. İbo Show'un konuğu olan Defne Samyeli giydiği dekolteli elbiseyle çok konuşulurken bir yandan da sosyal medyada siyah gecelikle fotoğraf paylaştı. Tüm bunların ardından en çok merak edilen soru Defne Samyeli'nin nasıl olur da hiç yaşlanmadığı. Defne Samyeli estetik iddialarını bu zaman kadar hep reddetti. Ama gelin yine de Defne Samyeli'nin yıllar içerisindeki değişimine bir göz atalım.

03.04.2021 13:34 - Son Güncelleme: 03.04.2021 16:55
Defne Samyeli'nin eski hali siyah gecelikli pozlarından sonra sosyal medyanın gündemine oturdu! İbo Show'un konuğu Defne Samyeli...

Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski sunucunun kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. Samyeli, şu sıralar Miami'de tatil yapıyor.

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Defne Samyeli'nin eski hali siyah gecelikli pozlarından sonra sosyal medyanın gündemine oturdu! İbo Show'un konuğu Defne Samyeli...

Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapan Samyeli'ye beğeni yağdı.

Defne Samyeli'nin eski hali siyah gecelikli pozlarından sonra sosyal medyanın gündemine oturdu! İbo Show'un konuğu Defne Samyeli...

Defne Samyeli Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Miami'ye giden Defne Samyeli, Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yaptı.

Defne Samyeli'nin eski hali siyah gecelikli pozlarından sonra sosyal medyanın gündemine oturdu! İbo Show'un konuğu Defne Samyeli...

Tatil için Miami'ye giden Defne Samyeli'nin siyah gecelikli pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Fit görüntüsüne ise övgüler yağdı.

Defne Samyeli'nin eski hali siyah gecelikli pozlarından sonra sosyal medyanın gündemine oturdu! İbo Show'un konuğu Defne Samyeli...

Gençlik sırrı hep merak edilen Defne Samyeli hakkında pek çok estetik iddiası ortaya atılıyor zaman zaman.