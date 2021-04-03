Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'bu adamı çok özlüyorum' dedi ve paylaştı aşk iddiaları coştu! Gerçek ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil, son günlerde her hareketiyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Bir süredir program sunuculuğu yapan Erbil'in özel hayatı ise merak ediliyor. Ünlü isim son olarak Instagram hesabından Kerem Can Mutlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Yasmin Erbil'in "Bu adamı özlüyorum" sözleriyle paylaştığı fotoğrafta işin aslı ortaya çıktı.