Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'bu adamı çok özlüyorum' dedi ve paylaştı aşk iddiaları coştu! Gerçek ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil hastalığının ardından tahtını kızı Yasmin Erbil'e devretti. Durum öyle bir hal aldı ki Yasmin Erbil hem annesi Nergis Kumbasar'ın hem de babası Mehmet Ali Erbil'in şöhretini geçti. Babasının hastanede olduğu dönemde yaptığı bikinili paylaşımla eleştirilerin odağı olan Yasmin Erbil o dönem yaptığı açıklamada 'babam hasta diye ölelim mi' açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelse de paylaşımlarına devam etmişti. Magazin gündeminde sık sık iddialı paylaşımlarıyla yer bulan Yasmin Erbil yine adından söz ettirdi. Yasmin Erbil, Instagram hesabından Kerem Can Mutlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Sonrasında aşk iddialarının ardı arkası kesilmedi. İşte detaylar.
03.04.2021 16:30
- Son Güncelleme: 03.04.2021 17:58
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil, son günlerde her hareketiyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Bir süredir program sunuculuğu yapan Erbil'in özel hayatı ise merak ediliyor. Ünlü isim son olarak Instagram hesabından Kerem Can Mutlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Yasmin Erbil'in "Bu adamı özlüyorum" sözleriyle paylaştığı fotoğrafta işin aslı ortaya çıktı.