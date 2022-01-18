Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu'nun sevgilisi hem kendisinin hem kankasının sevgilisi! Kendisinden de ünlü çıktı
Son dönemde Güldür Güldür Show'da Çiçek karakterine hayat veren Açelya Topaloğlu özel hayatı merak ediliyor. Her ne kadar göstermese de 35 yaşında olan güzel oyuncu 700 bini aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Sezonun kapanmasının ardından soluğu tatilde alan Açelya Topaloğlu'nun tatil pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor. Açelya Topaloğlu geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle aşk pozunu yayınladı ve sevgilisinin kim olduğunu merak edenler bu soruya yanıt bulmuş oldu. Açelya Topaloğlu'nun sevgilisi ayrıca bir dönem yakın arkadaş olduğu Serenay Aktaş'ın da eski sevgilisi...
Açelya Topaloğlu 19 Kasım 1986'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubunda yer almıştır. Annesinin büyük desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiştir.
Aşk Yakar, Arka Sokaklar, Gece Sularında İstanbul, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler, İnadına Aşk, Meryem, Darısı Başımıza isimli dizilerde rol alan oyuncu sinama filmlerinde de yer aldı. Ünlü oyuncu, Beni Seviyorum, Arkadaşlar Arasında, Öldür Beni Sevgilim isimli sinema projelerine adını yazdırdı.
Şimdilerde Güldür Güldür adlı programda Çiçek karakterine hayat veren Açelya Topaloğlu uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Kenan Acar'la aşk yaşıyor. Bir dönem yakın arkadaş olduğu Serenay Aktaş'ın eski sevgilisi olan Kenan Acar'la sevgili olan Açelya Topaloğlu, sevgilisiyle tatil pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı. İşte başta Açelya Topaloğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.