Anne-kızın bir günü! Eda Ece'den 5 aylık bebeği Mina İpek ile yepyeni paylaşım! Mina İpek'in boğum boğum kollarına bakın

1 Ünlü oyuncu Eda Ece, beş aylık kızı Mina İpek ile geçirdiği keyifli bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Eda Ece'nin bu sevimli paylaşımı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Anne-kızın birlikte vakit geçirdiği anlarda, küçük Mina İpek'in boğum boğum kolları ise dikkatlerden kaçmadı.

2 Uzun yıllardır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile hayatını birleştiren Eda Ece, 4 Nisan'da Mina İpek ile anne olmanın mutluğunu yaşadı.