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Anne-kızın bir günü! Eda Ece'den 5 aylık bebeği Mina İpek ile yepyeni paylaşım! Mina İpek'in boğum boğum kollarına bakın

Ünlü oyuncu Eda Ece, beş aylık kızı Mina İpek ile geçirdiği keyifli bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Eda Ece'nin bu sevimli paylaşımı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Anne-kızın birlikte vakit geçirdiği anlarda, küçük Mina İpek'in boğum boğum kolları ise dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 17:07 Güncelleme 02 Eylül 2024, 17:39
Anne-kızın bir günü! Eda Ece’den 5 aylık bebeği Mina İpek ile yepyeni paylaşım! Mina İpek’in boğum boğum kollarına bakın 1

Ünlü oyuncu Eda Ece, beş aylık kızı Mina İpek ile geçirdiği keyifli bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Eda Ece'nin bu sevimli paylaşımı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Anne-kızın birlikte vakit geçirdiği anlarda, küçük Mina İpek'in boğum boğum kolları ise dikkatlerden kaçmadı.

Anne-kızın bir günü! Eda Ece’den 5 aylık bebeği Mina İpek ile yepyeni paylaşım! Mina İpek’in boğum boğum kollarına bakın 2

Uzun yıllardır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile hayatını birleştiren Eda Ece, 4 Nisan'da Mina İpek ile anne olmanın mutluğunu yaşadı.

Anne-kızın bir günü! Eda Ece’den 5 aylık bebeği Mina İpek ile yepyeni paylaşım! Mina İpek’in boğum boğum kollarına bakın 3

"SABIRSIZ KIZIM"
Eda Ece kızı Mina İpek'in dünyaya geldiği "Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" sözleriyle duyurmuştu.

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