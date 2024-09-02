Anne-kızın bir günü! Eda Ece'den 5 aylık bebeği Mina İpek ile yepyeni paylaşım! Mina İpek'in boğum boğum kollarına bakın

Ünlü oyuncu Eda Ece, beş aylık kızı Mina İpek ile geçirdiği keyifli bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Eda Ece'nin bu sevimli paylaşımı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Anne-kızın birlikte vakit geçirdiği anlarda, küçük Mina İpek'in boğum boğum kolları ise dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü oyuncu Eda Ece, beş aylık kızı Mina İpek ile geçirdiği keyifli bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Eda Ece'nin bu sevimli paylaşımı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Anne-kızın birlikte vakit geçirdiği anlarda, küçük Mina İpek'in boğum boğum kolları ise dikkatlerden kaçmadı.
Uzun yıllardır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile hayatını birleştiren Eda Ece, 4 Nisan'da Mina İpek ile anne olmanın mutluğunu yaşadı.