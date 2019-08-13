Hande Erçel'in havuz pozu olay oldu! (Ünlülerin çok konuşulan tatil pozları)
Hande Erçel, son günlerde yeniden barıştığı sevgilisi Murat Dalkılıç ile magazin gündeminde epey bir yer ediyor. Verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile evlilik yolunda ilerliyor. 25 yaşındaki Hande Erçel'in havuz paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Doğal güzelliği ile dikkat çeken Hande Erçel ve diğer ünlülerin çok konuşulan yaz tatili pozları...
13.08.2019 14:02
- Son Güncelleme: 13.08.2019 14:02
Hande Erçel'in Instagram hesabından yaptığı havuz paylaşımı sosyal medya gündemine oturdu. Murat Dalkılıç ile doludizgin aşk yaşayan 25 yaşındaki Hande Erçel, son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. İşte geçtiğimiz günlerde sevgilisi Murat Dalkılıç'ın "Aşkım" notuyla yaptığı paylaşımın ardından bu kez de havuzda verdiği pozlarla gündeme gelen Hande Erçel'in ve diğer ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...
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