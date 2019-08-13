Hande Erçel'in havuz pozu olay oldu! (Ünlülerin çok konuşulan tatil pozları)

Hande Erçel'in Instagram hesabından yaptığı havuz paylaşımı sosyal medya gündemine oturdu. Murat Dalkılıç ile doludizgin aşk yaşayan 25 yaşındaki Hande Erçel, son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. İşte geçtiğimiz günlerde sevgilisi Murat Dalkılıç'ın "Aşkım" notuyla yaptığı paylaşımın ardından bu kez de havuzda verdiği pozlarla gündeme gelen Hande Erçel'in ve diğer ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...