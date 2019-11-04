80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu itirafın ardından çark etti!

Instagram'dan yayınladığı videoda ağlamaklı ve oldukça üzgün gözüken Miraloğlu, paylaştığı videoya herhangi bir not düşmese de takipçileri, Miraloğlu'nun mutlu olmadığını ifade eden birçok yorum yazmıştı. Takipçilerinin evliliğinde mutsuz olduğunu iddia ettikleri Miraloğlu'na "Çok hüzünlü duruyorsun, niye bu kadar mutsuzsun?" gibi yorumlar yapılmıştı. Oyuncunun mutsuzken bir anda gülmesi ve yüzündeki endişe de takipçilerini korkuttu. Hatta bir takipçisi, ''Sanki beni buradan kurtarın der gibi'' yorumunu yapmıştı.