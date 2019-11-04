80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu itirafın ardından çark etti!
Hayat Devam Ediyor dizisinde başrol karakterini canlandıran 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick isimli adamla evliliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Miraloğlu geçtiğimiz gün kendisine Instagram'dan yöneltilen, "Neden kendine bu kötülüğü yaptın?" sorusuna Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla" cevabını verdi. Meltem Miraloğlu'nun itiraf niteliğindeki açıklama şok etkisi yaratırken Miraloğlu yeni yaptığı açıklamayla çark etti. İşte Hayat Devam Ediyor ile ünlenen Meltem Miraloğlu'nun yeni açıklaması.
Hayat Devam Ediyor dizisinin yıldızı, 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun itirafı olay oldu. Hayat Devam Ediyor dizisiyle tanınıp ardından Amerika'ya yerleşerek 80 yaşındaki bir adamla evlenen Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabından gelen bir yoruma verdiği cevapla resmen itirafta bulundu. Evliliği hakkındaki birçok iddiayı yalanlayarak evliliğini ''İlk görüşte aşk'' diyerek tanımlayan Miraloğlu, asıl gerçeği ifşa etti.
Instagram'dan yayınladığı videoda ağlamaklı ve oldukça üzgün gözüken Miraloğlu, paylaştığı videoya herhangi bir not düşmese de takipçileri, Miraloğlu'nun mutlu olmadığını ifade eden birçok yorum yazmıştı. Takipçilerinin evliliğinde mutsuz olduğunu iddia ettikleri Miraloğlu'na "Çok hüzünlü duruyorsun, niye bu kadar mutsuzsun?" gibi yorumlar yapılmıştı. Oyuncunun mutsuzken bir anda gülmesi ve yüzündeki endişe de takipçilerini korkuttu. Hatta bir takipçisi, ''Sanki beni buradan kurtarın der gibi'' yorumunu yapmıştı.
Kendisini evlatlık olarak almış olan Patrick'le evlendiği haberleri Türkiye'de duyulunca uzun süre magazin gündemini meşgul eden Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği bir zorunluluktan yaptığı şeklindeki iddiaların ardı arkası kesilmeyince oyuncu Instagram hesabından açıklama yapma gereği hissetti. 'Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla' diyen Miraloğlu, yeni açıklamasında çark etti.