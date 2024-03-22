Yeşilçam'ın güldüren adamıydı! Bahar Öztan'ın rol arkadaşı Kemal Sunal'ın bakın kaç çocuğu varmış! 25 yıllık eşi Gül Sunal’dan...

Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Sahte Kabadayı" , "Kapıcılar Kralı" ve daha bir çok unutulmaz yapımda başrol oynayan Kemal Sunal Yeşilçam'ın güldüren adamı olarak hafızalara kazındı. 24 sene önce aramızdan kalp krizi geçirerek ayrılan Kemal Sunal, rol arkadaşı Bahar Öztan'ın vefatının ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kemal Sunal'ın ailesi merak konusu oldu. Usta oyuncunun 25 yıllık eşi Gül Sunal'dan bakın kaç çocuğu varmış...
Hababam Sınıfı, Tokatçı, Bekçiler Kralı, Üçkağıtçı, Çöpçüler Kralı, Ortadirek Şaban ve Kapıcılar Kralı...
Usta oyuncu Kemal Sunal yer aldığı bu filmlerle hafızalara kazınmıştı.
'Türkiye'yi güldüren adam' Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu 24 yıl önce hayata gözlerini yumdu.