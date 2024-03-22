Yeşilçam'ın güldüren adamıydı! Bahar Öztan'ın rol arkadaşı Kemal Sunal'ın bakın kaç çocuğu varmış! 25 yıllık eşi Gül Sunal’dan...

Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Sahte Kabadayı" , "Kapıcılar Kralı" ve daha bir çok unutulmaz yapımda başrol oynayan Kemal Sunal Yeşilçam'ın güldüren adamı olarak hafızalara kazındı. 24 sene önce aramızdan kalp krizi geçirerek ayrılan Kemal Sunal, rol arkadaşı Bahar Öztan'ın vefatının ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kemal Sunal'ın ailesi merak konusu oldu. Usta oyuncunun 25 yıllık eşi Gül Sunal'dan bakın kaç çocuğu varmış...