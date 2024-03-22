Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı koca delikanlı oldu! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! İşte Emir Berke Zincidi’nin son hali...

Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin kadrosunda yer aldı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin çocuk oyuncusu Emir Berke Zincidi, uzun bir aranın ardından gündem oldu. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Zincidi, bu kez son haliyle adından söz ettirdi. Koca delikanlı olan Zincidi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Emir Berke Zincidi'nin son hali...
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ıydı! Kadrosunda Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.
Dizide çocuk oyuncu olarak rol alan ve Osman karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi ise küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplamıştı.
Emir Berke Zincidi yıllar sonra gündeme geldi ve son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.