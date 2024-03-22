Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı koca delikanlı oldu! İnanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! İşte Emir Berke Zincidi’nin son hali...

Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin kadrosunda yer aldı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin çocuk oyuncusu Emir Berke Zincidi, uzun bir aranın ardından gündem oldu. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Zincidi, bu kez son haliyle adından söz ettirdi. Koca delikanlı olan Zincidi'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Emir Berke Zincidi'nin son hali...