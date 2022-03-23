Ceylan’ın gözünden sakındığı kızının son hali şoke etti! Melodi estetikte annesiyle yarıştı! İnanılmaz değişimini gören dilini yuttu
Ceylan'ın gözünden sakındığı kızının son hali şoke etti! İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk olan Ceylan, son dönemde geçirdiği estetik operasyonları ve imaj değişiklikleriyle sık sık gündem olmuştu. İlk sahne deneyimini 7 yaşında yaşayan ve 'Küçük Ceylan' olarak hafızalara kazınan ünlü türkücünün yıllar içindeki değişimi çok konuşulurken kızı Melodi'yi görenler şaşkına döndü. Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali "Estetikte annesini sollamış" dedirtti. İşte Ceylan'ın kızı Melodi'nin son hali...
23.03.2022 20:37 - Son Güncelleme: 23.03.2022 20:37
Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın son hali konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu.
Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Melodi Bozkurt'un son hali "Estetikte annesini sollamış" dedirtti.