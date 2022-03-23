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Haberler Magazin Ceylan’ın gözünden sakındığı kızının son hali şoke etti! Melodi estetikte annesiyle yarıştı! İnanılmaz değişimini gören dilini yuttu

Ceylan’ın gözünden sakındığı kızının son hali şoke etti! Melodi estetikte annesiyle yarıştı! İnanılmaz değişimini gören dilini yuttu

Ceylan'ın gözünden sakındığı kızının son hali şoke etti! İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk olan Ceylan, son dönemde geçirdiği estetik operasyonları ve imaj değişiklikleriyle sık sık gündem olmuştu. İlk sahne deneyimini 7 yaşında yaşayan ve 'Küçük Ceylan' olarak hafızalara kazınan ünlü türkücünün yıllar içindeki değişimi çok konuşulurken kızı Melodi'yi görenler şaşkına döndü. Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali "Estetikte annesini sollamış" dedirtti. İşte Ceylan'ın kızı Melodi'nin son hali...

23.03.2022 20:37 - Son Güncelleme: 23.03.2022 20:37
Ceylan’ın gözünden sakındığı kızının son hali şoke etti! Melodi estetikte annesiyle yarıştı! İnanılmaz değişimini gören dilini yuttu

İbo Show'la televizyon izleyicisiyle buluşan Ceylan, son dönemde geçirdiği estetik operasyonları ve imaj değişiklikleriyle sık sık gündem olmuştu.

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Ceylan’ın gözünden sakındığı kızının son hali şoke etti! Melodi estetikte annesiyle yarıştı! İnanılmaz değişimini gören dilini yuttu

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın son hali konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu.

Ceylan’ın gözünden sakındığı kızının son hali şoke etti! Melodi estetikte annesiyle yarıştı! İnanılmaz değişimini gören dilini yuttu

Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Melodi Bozkurt'un son hali "Estetikte annesini sollamış" dedirtti.

Ceylan’ın gözünden sakındığı kızının son hali şoke etti! Melodi estetikte annesiyle yarıştı! İnanılmaz değişimini gören dilini yuttu

İşte başta Melodi Bozkurt olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri...

Ceylan’ın gözünden sakındığı kızının son hali şoke etti! Melodi estetikte annesiyle yarıştı! İnanılmaz değişimini gören dilini yuttu

Ebru Gündeş

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