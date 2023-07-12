Ceylan’dan kahreden paylaşım! “Sen gideli 1 yıl oldu” deyip satırlarıyla yürek yaktı: El alem zannediyor biz çok mutluyuz...
Ünlü türkücü Ceylan, geçen yıl Kurban Bayramı'nda ablası Nalan Avcı'nın acı haberiyle sarsılmıştı. Kardeş acısı yaşayan Ceylan, Nalan Avcı'nın ölüm yıldönümüne yaptığı paylaşımla yürek yaktı. Avcı ile çekilen bir karesini yayınlayan ünlü türkücünün kaleme aldığı satırlar yürek sızlattı. İşte "El alem zannediyor biz çok mutluyuz" diyen Ceylan'ın o paylaşımı...
12.07.2023 16:07 - Son Güncelleme: 12.07.2023 16:07
Ünlü türkücü Ceylan geçtiğimiz yıl bayram günü aldığı acı haberle yıkılmıştı. Ceylan'ın kanser tedavisi gören ablası Nalan Avcı genç yaşta hayata veda etmişti.
Kardeş acısı yaşayan Ceylan, sosyal medya hesabında Nalan Avcı'nın ölüm yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.