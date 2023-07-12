6 yıllık büyük aşk! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in tekne pozu sosyal medyayı kasıp kavurdu! Yakışıklı oyuncu fena aşka geldi
Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Karan ile Kerem adında iki evladı olan ünlü çiftten tatil pozu geldi. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le teknede verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Evcen güzelliğiyle hayran bırakırken eşini paylaşan Özçivit "Burak fena aşka geldi" dedirtti. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tekne pozu...
12.07.2023 16:25 - Son Güncelleme: 12.07.2023 16:25
Çalıkuşu dizi setinde aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çiftin bu evlilikten Karan ve Burak adında iki evladı oldu.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edildi.
Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Burak Özçivit, eşiyle birlikte verdiği tekne pozunu yayınladı.