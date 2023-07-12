Küs eltiler 2 ay önce barışmıştı! Alişan’ın 5 yıllık eşi Buse Varol’dan bomba paylaşım! Merve Tektaş da kayıtsız kalamadı...
Buse Varol ile 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturan Alişan'ın bu evlilikten Burak ile Eliz adında iki evladı oldu. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çifte geçen aylarda nazar değdi ve ikili aile içinde ciddi sıkıntılar yaşadı. Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın eşi Buse Varol çiftinin arası açıldı. Buse Varol'a tepki gösteren Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ise eltisiyle karşılıklı olarak birbirlerini sildi. Geçen haftalarda ise küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı. Müjdeli haberin ardından Buse Varol ve Merve Tektaş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
12.07.2023 15:27 - Son Güncelleme: 12.07.2023 15:27
Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılının mayıs ayında oyuncu Buse Varol'la dünyaevine girdi. Ünlü çift, Burak ve Eliz adını verdikleri iki çocukları ile evliliklerini taçlandırdı.
Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın eşi Buse Varol çiftinin arası açıldı.
Buse Varol'a tepki gösteren Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ise eltisiyle karşılıklı olarak birbirlerini sildi.
Geçen haftalarda küs eltiler arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada paylaşım yapan Alişan, eşi Buse Varol ile kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşinin barıştığına yönelik sinyali verdi.