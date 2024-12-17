Adele önce 100 kilo verdi sonra anksiyeteyi yendi! İşte 100 kilo verdiren o yöntem

Küresel müzik ikonu Adele , güçlü sesi ve etkileyici sahne performanslarının yanı sıra, verdiği 100 kiloyla da gündemde. Ancak Adele'in kilo verme süreci, klasik diyetlerden oldukça farklı.

Bu farkındalık, Adele'in hem fiziksel hem de duygusal olarak daha iyi hissetmesini sağladı. Günlük rutine eklenen fiziksel aktiviteler zamanla alışkanlık haline gelirken, kiloların doğal bir şekilde eridiği görüldü.

"Çalışırken kaygım olmadığını fark ettim. Hiçbir zaman kilo vermekle ilgili değildi. Her zaman güçlenmek ve kendime telefonum olmadan zaman ayırmakla ilgiliydi."

Adele 'in kilo verme yolculuğu, sanılanın aksine bir kilo kaybı hedefiyle başlamadı. Ünlü şarkıcı, 2021 yılında British Vogue dergisine verdiği röportajda, öncelikli amacının zihinsel sağlığını iyileştirmek olduğunu belirtti:

BÖLÜNMÜŞ EGZERSİZLER VE HAREKETLİ YAŞAM TARZI

Adele'in antrenman programı, klasik uzun süreli egzersizlerden farklı olarak gün içine bölünmüş hareketlerden oluşuyor. Sabah saatlerinde ağırlık antrenmanlarıyla güne başlayan şarkıcı, öğleden sonraları yürüyüş veya boks yapıyor ve akşam kardiyo ile günü tamamlıyor. Bu yöntem, metabolizmayı hızlandırırken vücuda fazla yük bindirmiyor.

Egzersizlerin bu şekilde bölünmesinin kilo kaybına etkisi konusunda Balance One Supplements'ta diyetisyen olan Trista Best MPH, RDN, LD, şu bilgiyi veriyor:

"Kısa ve düzenli antrenmanlar metabolizmayı aktif tutar, enerji seviyelerini yüksek tutar ve iyileşmeyi destekler. Ayrıca aşırı yüklenmeyi önleyerek kalori yakımını artırır."