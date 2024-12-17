Adele önce 100 kilo verdi sonra anksiyeteyi yendi! İşte 100 kilo verdiren o yöntem

Küresel müzik ikonu Adele, güçlü sesi ve etkileyici sahne performanslarının yanı sıra, verdiği 100 kiloyla da gündemde. Ancak Adele'in kilo verme süreci, klasik diyetlerden oldukça farklı.
KİLO VERMEK İÇİN BAŞLAMADI
Adele'in kilo verme yolculuğu, sanılanın aksine bir kilo kaybı hedefiyle başlamadı. Ünlü şarkıcı, 2021 yılında British Vogue dergisine verdiği röportajda, öncelikli amacının zihinsel sağlığını iyileştirmek olduğunu belirtti:
"Çalışırken kaygım olmadığını fark ettim. Hiçbir zaman kilo vermekle ilgili değildi. Her zaman güçlenmek ve kendime telefonum olmadan zaman ayırmakla ilgiliydi."
Bu farkındalık, Adele'in hem fiziksel hem de duygusal olarak daha iyi hissetmesini sağladı. Günlük rutine eklenen fiziksel aktiviteler zamanla alışkanlık haline gelirken, kiloların doğal bir şekilde eridiği görüldü.
BÖLÜNMÜŞ EGZERSİZLER VE HAREKETLİ YAŞAM TARZI
Adele'in antrenman programı, klasik uzun süreli egzersizlerden farklı olarak gün içine bölünmüş hareketlerden oluşuyor. Sabah saatlerinde ağırlık antrenmanlarıyla güne başlayan şarkıcı, öğleden sonraları yürüyüş veya boks yapıyor ve akşam kardiyo ile günü tamamlıyor. Bu yöntem, metabolizmayı hızlandırırken vücuda fazla yük bindirmiyor.
Egzersizlerin bu şekilde bölünmesinin kilo kaybına etkisi konusunda Balance One Supplements'ta diyetisyen olan Trista Best MPH, RDN, LD, şu bilgiyi veriyor:
"Kısa ve düzenli antrenmanlar metabolizmayı aktif tutar, enerji seviyelerini yüksek tutar ve iyileşmeyi destekler. Ayrıca aşırı yüklenmeyi önleyerek kalori yakımını artırır."
SIRT AĞRISINA ÇÖZÜM: KARIN KASLARINI GÜÇLENDİRMEK
Adele'in uzun süredir devam eden sırt ağrıları, spor yapmaya başlamasıyla hafifledi. The Face dergisine verdiği demeçte, bu konuda güçlenen karın kaslarının büyük rol oynadığını belirtti:
"Hayatımın yarısı boyunca sırt ağrısı çektim. Ama karnımı güçlendirdiğimde sırtım daha az ağrıyor ve çocuğumla daha fazla koşabiliyorum."
Bu açıklama, sırt ağrısıyla mücadele edenler için önemli bir ipucu sunuyor. The Spine Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, günde 20 dakikalık yürüyüş bile sırt ağrısını %50 oranında azaltabiliyor. Hareket, kasları gevşetirken omurganın yeniden hizalanmasını sağlıyor ve serotonin salgısını artırarak ağrıyı hafifletiyor.
İSTEKLERE BOYUN EĞMEK: YASAK YOK, ÖLÇÜ VAR
Adele'in kilo verme stratejisinde önemli bir nokta da yiyecek isteklerini tamamen bastırmaması oldu. British Vogue röportajında, haftada bir kez sevdiği fast food yiyecekleri tükettiğini söyledi:
"İdeal yemeğim bir Big Mac, patates kızartması ve McChicken Nugget olurdu. Haftada en az bir kez yiyorum."
Diyetisyen Dr. Chris Mohr, bu yöntemin diyet sürecini sürdürülebilir kıldığını belirtiyor:
"Kendinize ara sıra bir 'ödül öğünü' izni vermek, yoksunluk hissini önleyerek diyetinizi daha uzun süre sürdürebilmenizi sağlar. Ancak yiyecekleri 'iyi' veya 'kötü' olarak etiketlemekten kaçının. Anahtar, ölçülülük ve dengeyi bulmaktır."
EGZERSİZİN ZİHİNSEL SAĞLIĞA ETKİSİ
Egzersiz yapmak, yalnızca fiziksel sağlığı iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda zihinsel sağlığa da büyük katkı sağlıyor. Canadian Medical Association Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, düzenli uyku ve egzersiz, stres hormonlarını azaltarak ruh halini iyileştiriyor.
Adele de bu etkiyi bizzat deneyimlediğini belirtiyor:
"Eskiden ağlardım, ama şimdi terliyorum. Beni gerçekten kurtardı."
🥗 1 GÜNLÜK SAĞLIKLI DİYET LİSTESİ
🍳 Kahvaltı:
🥑 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ve 1 haşlanmış yumurta
🍵 1 fincan yeşil çay
🍲 Öğle Yemeği:
🥗 Izgara tavuklu salata (limon ve zeytinyağı soslu)
🍎 Ara Öğün:
🍎 1 yeşil elma + 5 çiğ badem
🍆 Akşam Yemeği:
🍲 Zeytinyağlı sebze yemeği (karnabahar, brokoli) + 1 kase yoğurt