Anne kız ikiz gibi! Emine Ün yeni yaşını Londra'da okuyan kızı Duru Kınay'la kutladı! "47 yaşında demezsiniz"

Ünlü oyuncu Emine Ün, kızı Duru Kınay ile sosyal medya hesabından sıkça paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Son dönemde paylaştıkları kareler, ikilinin benzerliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Takipçileri, Emine Ün ile Duru Kınay'ın güzelliklerinin yanı sıra fiziksel özellikleriyle de birbirlerine ne kadar çok benzediğini vurguladı.
Emine Ün doğum gününde soluğu kızının yanında aldı. Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.
Üniversite eğitimi için İngiltere'ye giden Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay son olarak annesini ağırladı.