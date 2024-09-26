SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Anne kız ikiz gibi! Emine Ün yeni yaşını Londra'da okuyan kızı Duru Kınay'la kutladı! "47 yaşında demezsiniz"

Üniversite eğitimi için İngiltere'ye giden Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, son günlerde annesini Londra'da ağırladı. Duygusal anlar yaşayan Emine Ün, kızı Duru'yu okuluna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı. Ancak bu duygusal anlar, ünlü sanatçının yeni yaşını kızıyla birlikte kutlamak için Londra'ya uçmasıyla yerini mutluluğa bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 09:12 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 09:58
Anne kız ikiz gibi! Emine Ün yeni yaşını Londra’da okuyan kızı Duru Kınay’la kutladı! 47 yaşında demezsiniz

Ünlü oyuncu Emine Ün, kızı Duru Kınay ile sosyal medya hesabından sıkça paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Son dönemde paylaştıkları kareler, ikilinin benzerliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Takipçileri, Emine Ün ile Duru Kınay'ın güzelliklerinin yanı sıra fiziksel özellikleriyle de birbirlerine ne kadar çok benzediğini vurguladı.

Anne kız ikiz gibi! Emine Ün yeni yaşını Londra’da okuyan kızı Duru Kınay’la kutladı! 47 yaşında demezsiniz

Emine Ün doğum gününde soluğu kızının yanında aldı. Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

Anne kız ikiz gibi! Emine Ün yeni yaşını Londra’da okuyan kızı Duru Kınay’la kutladı! 47 yaşında demezsiniz

Üniversite eğitimi için İngiltere'ye giden Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru Kınay son olarak annesini ağırladı.

SON DAKİKA