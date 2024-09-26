Anne kız ikiz gibi! Emine Ün yeni yaşını Londra'da okuyan kızı Duru Kınay'la kutladı! "47 yaşında demezsiniz"

Ünlü oyuncu Emine Ün, kızı Duru Kınay ile sosyal medya hesabından sıkça paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Son dönemde paylaştıkları kareler, ikilinin benzerliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Takipçileri, Emine Ün ile Duru Kınay'ın güzelliklerinin yanı sıra fiziksel özellikleriyle de birbirlerine ne kadar çok benzediğini vurguladı.