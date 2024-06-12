Yargı’nın oyuncusu meğer Adile Naşit’in yeğeniymiş! Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sıydı... İşte oyuncu yeğeni...

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisi, final bölümüyle ekranlara veda etti. Ancak dizinin bitmesiyle şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Yargı dizisinin sevilen oyuncularından biri olan ve performansıyla büyük beğeni toplayan isimlerden biri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in yeğeni çıktı. İşte Adile Naşit'in yeğeni...