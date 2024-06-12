Yargı’nın oyuncusu meğer Adile Naşit’in yeğeniymiş! Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sıydı... İşte oyuncu yeğeni...

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisi, final bölümüyle ekranlara veda etti. Ancak dizinin bitmesiyle şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Yargı dizisinin sevilen oyuncularından biri olan ve performansıyla büyük beğeni toplayan isimlerden biri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in yeğeni çıktı. İşte Adile Naşit'in yeğeni...
Yargı dizisi ekranlara veda etti. Ancak dizinin bitmesiyle birlikte izleyicileri şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Yargı dizisinin sevilen oyuncularından biri olan ve performansıyla büyük beğeni toplayan isimlerden biri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in yeğeni çıktı. İşte Adile Naşit'in yeğeni ve Yargı dizisinin dikkat çeken ismi...
Yeşilçam'ın usta ismi Adile Naşit Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Süt Kardeşler gibi unutulmayan filmlerde yüzümüzü güldürdü.
Ancak ünlü oyuncu ne kadar yüzlerimizi güldürse de kendi hayatı acılarla doluydu.
1950 yılında tiyatrocu ve yönetmen Ziya Keskiner ile evlenen Adile Naşit, 15 yaşındaki oğlu Ahmet'i hastalığından dolayı kaybetti. Doğuştan kalbi delik doğan Ahmet'in Türkiye'de tedavi edilmesine imkan yoktu.