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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede biten Bülent Şakrak son haliyle şoke etti "Kesmem gerekiyordu kestim"

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde son bulmuştu. Çiftin boşanma davası ise sadece 15 dakika sürmüştü. Boşanma sürecinde ve sonrasında sık sık gündeme gelen ikiliden Bülent Şakrak son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 13:38 Güncelleme 01 Kasım 2023, 13:47
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede biten Bülent Şakrak son haliyle şoke etti Kesmem gerekiyordu kestim 1

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali adını verdikleri bir oğulları oldu.

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede biten Bülent Şakrak son haliyle şoke etti Kesmem gerekiyordu kestim 2

2015 yılında dünyaevine giren ünlü çift Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandı.

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede biten Bülent Şakrak son haliyle şoke etti Kesmem gerekiyordu kestim 3

Çiftin Ödemiş Adliyesi'nde görülen boşanma davası, sadece 15 dakika sürdü.

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