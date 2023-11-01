Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği tek celsede biten Bülent Şakrak son haliyle şoke etti "Kesmem gerekiyordu kestim"

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde son bulmuştu. Çiftin boşanma davası ise sadece 15 dakika sürmüştü. Boşanma sürecinde ve sonrasında sık sık gündeme gelen ikiliden Bülent Şakrak son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...