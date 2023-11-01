Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler’in korku dolu anları! Trafikte uğradığı tacizi anlattı: Arabaya vurdu, beni indirmeye çalıştı

Ünlü şef Arda Türkmen'in 2021 yılında evlendiği eşi Melodi Elbirliler, kızı Ada Siena ile birlikte trafikte olduğu esnada korku dolu anlar yaşadı. Elbirliler, kızı Ada Siena ile birlikte trafikte olduğu esnada saldırıya uğradı. Yaşadıklarını sosyal medyada anlatan Elbirliler, "Arabaya vurdu, beni indirmeye çalıştı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...