Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler’in korku dolu anları! Trafikte uğradığı tacizi anlattı: Arabaya vurdu, beni indirmeye çalıştı

Ünlü şef Arda Türkmen'in 2021 yılında evlendiği eşi Melodi Elbirliler, kızı Ada Siena ile birlikte trafikte olduğu esnada korku dolu anlar yaşadı. Elbirliler, kızı Ada Siena ile birlikte trafikte olduğu esnada saldırıya uğradı. Yaşadıklarını sosyal medyada anlatan Elbirliler, "Arabaya vurdu, beni indirmeye çalıştı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Ünlü şef Arda Türkmen, 2021 yılında sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Ada Siena ismini verdikleri bir kızı oldu.
Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler, kızı Ada Siena ile birlikte trafikte olduğu esnada saldırıya uğradı. Ünlü isim, korku dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Melodi Elbirliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; kavga, gürültü yokken trafiğin akmadığı sırada bir anda bir adamın arabasına vurmaya başladığını ve aşağı indirmeye çalıştığını söyledi.