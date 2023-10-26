"Bu yıl sadece mutluluktan ağlayacağım" Hadise'den manidar doğum günü paylaşımı! Bir önceki yaşında evlenip boşanan Hadise...

Ünlü şarkıcı Hadise, her daim magazin gündeminde kendisine yer buluyor. Eski eşi Mehmet Dinçerler, sosyal medya paylaşımları, sahnede hüngür hüngür ağlaması, çizgili gömlek meselesi derken adından epey söz ettiren Hadise önceki akşam yeni yaşını kutladı ve bu kez de doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. İşte Hadise'nin 38.yaş paylaşımları.