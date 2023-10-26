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"Bu yıl sadece mutluluktan ağlayacağım" Hadise'den manidar doğum günü paylaşımı! Bir önceki yaşında evlenip boşanan Hadise...

Ünlü şarkıcı Hadise, her daim magazin gündeminde kendisine yer buluyor. Eski eşi Mehmet Dinçerler, sosyal medya paylaşımları, sahnede hüngür hüngür ağlaması, çizgili gömlek meselesi derken adından epey söz ettiren Hadise önceki akşam yeni yaşını kutladı ve bu kez de doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. İşte Hadise'nin 38.yaş paylaşımları.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 11:48 Güncelleme 26 Ekim 2023, 12:12
Bu yıl sadece mutluluktan ağlayacağım Hadise’den manidar doğum günü paylaşımı! Bir önceki yaşında evlenip boşanan Hadise... 1

Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti.

Bu yıl sadece mutluluktan ağlayacağım Hadise’den manidar doğum günü paylaşımı! Bir önceki yaşında evlenip boşanan Hadise... 2

Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece beş ay sürmüştü. İkili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Bu yıl sadece mutluluktan ağlayacağım Hadise’den manidar doğum günü paylaşımı! Bir önceki yaşında evlenip boşanan Hadise... 3

Epey olaylı bir yaşı geride bırakan Hadise, 22 Ekim'de 38 yaşına bastı.

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