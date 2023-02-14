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Depremden sadece birkaç saat önce "Kader" deyip paylaşmış detay tüyler ürpertmişti! Umut Akyürek'in son paylaşımı kifayetsiz bıraktı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler ve sonrasında yaşanan depremler büyük bir yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. 10 ilde de hissedilen ve yıkıma neden olan deprem bölgelerinden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Depremde hasar alan illerden biri olan Adana'da bulunan Umut Akyürek'in, depremden çok kısa bir süre önce yaptığı paylaşı "Kaderin böylesi" dedirtmişti. Umut Akyürek'in son paylaşımı ise 'kelimeler kifayetsiz' dedirten cinsten...

14.02.2023 13:45 - Son Güncelleme: 14.02.2023 13:45
Depremden sadece birkaç saat önce Kader deyip paylaşmış detay tüyler ürpertmişti! Umut Akyürek’in son paylaşımı kifayetsiz bıraktı

Kahramanmaraş'taki deprem felaketi öncesi yaptığı paylaşım ve deprem sonrası yaptığı paylaşımlar Umut Akyürek sosyal medyanın gündeminde.

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Depremden sadece birkaç saat önce Kader deyip paylaşmış detay tüyler ürpertmişti! Umut Akyürek’in son paylaşımı kifayetsiz bıraktı

7.7'lik deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da sallandı.

Depremden sadece birkaç saat önce Kader deyip paylaşmış detay tüyler ürpertmişti! Umut Akyürek’in son paylaşımı kifayetsiz bıraktı

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha olurken, çevre illerde de hissedilen depremin hasarlı bazı binaları da yıktığı canlı yayınlara yansıdı.

Depremden sadece birkaç saat önce Kader deyip paylaşmış detay tüyler ürpertmişti! Umut Akyürek’in son paylaşımı kifayetsiz bıraktı

Depremde büyük hasar alan illerimizden Adana'da bulunan sanatçı Umut Akyürek, ise yaptığı paylaşım ile yaşadığı ilginç tesadüfü anlatmıştı.

Depremden sadece birkaç saat önce Kader deyip paylaşmış detay tüyler ürpertmişti! Umut Akyürek’in son paylaşımı kifayetsiz bıraktı

Uçuşu iptal olunca Adana'da konaklayan Umut Akyürek, depremden sadece birkaç saat önce 6 Şubat tarihinde yaşadığı tesadüfleri paylaşmıştı.

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