Depremden sadece birkaç saat önce "Kader" deyip paylaşmış detay tüyler ürpertmişti! Umut Akyürek'in son paylaşımı kifayetsiz bıraktı
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler ve sonrasında yaşanan depremler büyük bir yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. 10 ilde de hissedilen ve yıkıma neden olan deprem bölgelerinden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Depremde hasar alan illerden biri olan Adana'da bulunan Umut Akyürek'in, depremden çok kısa bir süre önce yaptığı paylaşı "Kaderin böylesi" dedirtmişti. Umut Akyürek'in son paylaşımı ise 'kelimeler kifayetsiz' dedirten cinsten...
14.02.2023 13:45 - Son Güncelleme: 14.02.2023 13:45
Depremde büyük hasar alan illerimizden Adana'da bulunan sanatçı Umut Akyürek, ise yaptığı paylaşım ile yaşadığı ilginç tesadüfü anlatmıştı.
Uçuşu iptal olunca Adana'da konaklayan Umut Akyürek, depremden sadece birkaç saat önce 6 Şubat tarihinde yaşadığı tesadüfleri paylaşmıştı.