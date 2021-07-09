Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu annesinin yanında hikaye! Annesi kızına taş çıkartıyor görenler inanamıyor

Son dönemde Güldür Güldür Show'da Çiçek karakterine hayat veren Açelya Topaloğlu özel hayatı merak ediliyor. Her ne kadar göstermese de 34 yaşında olan güzel oyuncu şu sıralar Kenan Acar'la aşk yaşıyor. Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan Açelya Topaloğlu'nun annesi Gülümser Topaloğlu'nu görenler gözlerine inanamadı. Anne-kız yan yana gelince adeta abla-kardeş gibi. İşte başta Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

09.07.2021 09:20 - Son Güncelleme: 09.07.2021 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





