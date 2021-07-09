Güldür Güldür’ün Çiçek’i Açelya Topaloğlu annesinin yanında hikaye! Annesi kızına taş çıkartıyor görenler inanamıyor
Son dönemde Güldür Güldür Show'da Çiçek karakterine hayat veren Açelya Topaloğlu özel hayatı merak ediliyor. Her ne kadar göstermese de 34 yaşında olan güzel oyuncu şu sıralar Kenan Acar'la aşk yaşıyor. Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan Açelya Topaloğlu'nun annesi Gülümser Topaloğlu'nu görenler gözlerine inanamadı. Anne-kız yan yana gelince adeta abla-kardeş gibi. İşte başta Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
Açelya Topaloğlu 19 Kasım 1986'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubunda yer almıştır. Annesinin büyük desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiştir.
Aşk Yakar, Arka Sokaklar, Gece Sularında İstanbul, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler, İnadına Aşk, Meryem, Darısı Başımıza isimli dizilerde rol alan oyuncu sinama filmlerinde de yer aldı. Ünlü oyuncu, Beni Seviyorum, Arkadaşlar Arasında, Öldür Beni Sevgilim isimli sinema projelerine adını yazdırdı.