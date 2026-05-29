"Şarkıcı olmak istiyormuş" diyen Ceyda Ateş kızının mezuniyet karelerini paylaştı! Son halini gören şaşkın: Talia tıpkı annesi

Adını Feriha Koydum dizisinin Hande'si olarak tanınan ünlü oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Buğra Toplusoy ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Talia'nın anaokulu mezuniyetinde duygusal anlar yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan mezuniyet karelerinde minik Talia'nın annesine olan inanılmaz benzerliği ve renkli gözleri dikkat çekerken, Ceyda Ateş kızının gelecek planlarına dair dikkat çeken bir not paylaştı.

Oyuncu Ceyda Ateş, Amerika'da eşi Buğra Toplusoy ile birlikte kızı Talia'nın anaokulu mezuniyet törenine katılarak büyük bir aile mutluluğu yaşadı. Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği "Hande" karakteriyle hafızalara kazınan ve duru güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamından kalpleri ısıtan kareler paylaştı.

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile dünyaevine girdikten sonra Türkiye'den ayrılarak Amerika'da yeni bir yaşam kuran Ceyda Ateş, 2020 yılında kucağına aldığı kızı Talia'nın ilk büyük eğitim heyecanına ortak oldu.

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş ve iş insanı Buğra Toplusoy, gözlerden uzak sürdürdükleri evliliklerinde kızları Talia'nın anaokulu mezuniyetiyle büyük bir gurur yaşadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tören karelerinde, 2020 doğumlu Talia'nın annesi Ceyda Ateş'e olan ikiz gibi benzerliği, renkli gözleri ve sarı saçları dikkat çekti.

"ANNESİNİN TIPKISI" DEDİRTEN MEZUNİYET

Talia'nın mezuniyet töreninden renkli anları takipçilerinin beğenisine sunan Ceyda Ateş'in gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları, minik Talia'nın annesine olan benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Özellikle renkli gözleri ve sarı saçlarıyla annesinin adeta kopyası olan Talia için "Güzellik genetikmiş" yorumları yapıldı.

Ceyda Ateş, kızının sevimli hallerini paylaştığı gönderiye düştüğü notlarla da dikkat çekti. Kızının gelecek hayalini ilk kez açıklayan oyuncu, "Şarkıcı olmak istiyormuş. Büyüdün yolun hep açık olsun güzelliğim" notunu düşerek kızına olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Takipçileri ise bu paylaşımlar karşısında "Annesinin minyatürü", "Zaman ne çabuk geçiyor", "Güzellik genetikmiş" şeklinde yorumlarda bulunarak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

SÜRPRİZ PROJEYLE SETLERE GERİ DÖNDÜ

Gözlerden uzak sakin bir hayat süren oyuncu, sadece annelik heyecanıyla değil, mesleğine yaptığı dönüşle de gündemde. Ceyda Ateş, uzun bir aranın ardından "Kuki: Eyvah Oyuncağım Konuştu" filmiyle setlere geri döndü. Üstelik Ateş bu projede yalnız değil; eşi Buğra Toplusoy ile başrolü paylaşarak izleyicilere büyük bir sürpriz hazırladı.

Daha önce profesyonel oyunculuk deneyimi olmayan eşi Buğra Toplusoy ile filmde de karı-koca rolünü canlandıran Ceyda Ateş, setteki uyumlarıyla tüm ekibin dikkatini çekti. Eşini rollere kendisinin hazırladığını belirten Ateş, süreci şu sözlerle özetledi:

"Buğra için çok farklı ve keyifli bir tecrübe oldu. Setteki hazırlık sürecinde ona destek verdim, sahneler üzerine bol bol çalıştık. Gerçek hayattaki enerjimizin sete de yansıdığını düşünüyorum."

MERAK EDİLENLER

Ceyda Ateş şu an nerede yaşıyor?

Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Türkiye'den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiştir.

Ceyda Ateş'in kızı Talia kaç yaşında ve ne mezunu oldu?

2020 yılında dünyaya gelen Talia, anaokulundan mezun olmuştur.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

