Uzak Şehir’in sezon finalinin ardından sızan o fotoğraf aşkı belgeledi! Alper Çankaya meğer dizideki o isimle...

Uzak Şehir dizisinde Şahin Albora karakterini canlandıran oyuncu Alper Çankaya'nın, aynı dizide Pakize rolüyle izleyici karşısına çıkan meslektaşı Yaren Güldiken ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından birlikte tatile çıkan ve samimi kareleri sosyal medyaya sızan ünlü çiftin set aşkı magazin gündemini sallarken, Çankaya'nın oyuncunun projeye veda edeceği haberi de hayranlarında şok etkisi yarattı.

Uzak Şehir’in yıldızları Alper Çankaya ile Yaren Güldiken tatilde

Uzak Şehir'de Şahin Albora karakterini canlandıran oyuncu Alper Çankaya, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, aynı projede Pakize karakterini canlandıran rol arkadaşı Yaren Güldiken ile gözlerden uzak bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sır gibi saklanan bu ilişkinin belgeleri, dizinin sezon arasına girmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı.

Gizli aşk ortaya çıktı

Alper Çankaya ile aynı projede Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken'in set arkadaşlığı kısa sürede tutkulu bir aşka dönüştü. Sezon finalinin ardından birlikte tatile çıkan oyuncu çiftin sosyal medyaya düşen samimi kareleri bu gizli ilişkiyi kanıtladı.

SETTE BAŞLAYAN YAKINLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen ve ilişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden Alper Çankaya ve Yaren Güldiken'in ilk aşk fotoğrafı ortaya çıktı. Yoğun geçen çekim takviminin ardından dizinin sezon arasına girmesini fırsat bilen çiçeği burnunda çift, soluğu birlikte tatilde aldı. Tatil beldesinde baş başa zaman geçiren ikilinin samimi ve neşeli kareleri sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları magazin sayfalarında geniş yer bulurken, Uzak Şehir hayranları da paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi. Çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Henüz iki cepheden de aşk iddialarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, sessizliklerini koruyan çiftin fotoğrafları iddiaları kanıtlar nitelikteydi.

Alper Çankaya Uzak Şehir’den ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR'E VEDA EDİYOR İDDİASI

Magazin dünyasını sallayan bu aşk haberinin hemen ardından, dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme daha yaşandı. Alper Çankaya'nın Uzak Şehir macerasının sona erdiği iddia edildi. Dizinin hikayesinde oldukça önemli ve kilit bir role sahip olan ünlü oyuncunun, sezon finaliyle birlikte projeden ayrılacağı öne sürüldü. Şahin Albora karakterinin vedası, yeni sezonda dizide nelerin değişeceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Dizi setinde başlayan aşk

Dizi setlerinde başlayan iş arkadaşlıklarının zamanla tutkulu aşklara dönüşmesine magazin dünyasında sıkça şahit oluyoruz. Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti de ekran enerjisini gerçek hayata taşıyan en taze örneklerden biri oldu. Alper Çankaya'nın diziden ayrılık haberi hayranlarını üzse de özel hayatındaki bu mutlu gelişme yeni sezonda da adından sıkça söz ettireceğinin işareti.

MERAK EDİLENLER

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

1990 yılında Tekirdağ'da doğan Alper Çankaya, lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 2009 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'ne giren oyuncu, oyunculuk tutkusu nedeniyle 2012'de burayı yarıda bırakarak Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 2017'de sınıf arkadaşlarıyla Sahne 367 topluluğunu kurmuştur.

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken kimdir, eğitimi nedir?

23 Eylül 1998 İstanbul doğumlu olan Terazi burcu Yaren Güldiken, 1.75 metre boyundadır. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan oyuncu, aynı zamanda vücut geliştirme branşında milli sporcu unvanına sahiptir.

Uzak Şehir’in diğer aşıkları: Atakan Özkaya ve Dilin Döğer

GEÇMİŞTEN NOTLAR: UZAK ŞEHİR'İN DİĞER AŞIKLARI

Uzak Şehir setinde filizlenen bu aşk, dizinin hayranları için aslında bir ilk değil. Daha önce de dizide Kaya ve Zerrin karakterlerini canlandıran Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'in sette başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer aşk yaşıyor

İlk başlarda hakkındaki birliktelik iddialarını kabul etmeyen ünlü çift, Mart 2026'da sosyal medya paylaşımları ve verdikleri samimi röportajlarla ilişkilerini resmen ilan etmişti.

Dilin Döğer’den aşk açıklaması

Dilin Döğer, bir röportajında "Sette zor oluyor mu bir ilişki?" sorusuna "İkimiz de oyuncuyuz, mesleğimizi yapıyoruz set içinde. Özelimiz ayrı, o yüzden hiç zor değil" yanıtını vermişti.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Buse Sarı
Buse Sarı