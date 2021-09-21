Ebru Şallı’dan bomba paylaşım! 44 yaşındaki Ebru amuda kalktı gören dönüp bir kez daha baktı fit hali çok konuşuldu
Ebru Şallı'dan bomba paylaşım! Uğur Akkuş ile mutlu bir evlilik sürdüren eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Beslenmesine dikkat eden ve düzenli olarak spor yapan 44 yaşındaki Şallı, pembe taytı ve üstüyle objektif karşısına geçti. Art arda fotoğraflarını yayınlayan Şallı, ağaçtan destek alarak amuda kalktığı pozuyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; Ebru Şallı'nın fit haline yorum yağdı. İşte Ebru Şallı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
21.09.2021 20:49
- Son Güncelleme: 21.09.2021 20:49
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ebru Şallı, Intagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, Ebru Şallı'nın fit haline övgü yağdırdı.
Beslenmesine dikkat eden ve düzenli olarak spor yapan eski manken Ebru Şallı'nın boyu ve kilosu da merak konusu oldu.