Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

Sinem Ünsal, hem oyunculuk performansıyla hem de fit görüntüsüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Rol aldığı yapımlar kadar kişisel yaşamıyla da ilgi gören Ünsal, bu kez özel beslenme sistemiyle gündemde. Katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, hayatındaki dönüm noktasını, beslenme alışkanlıklarını, batıl inançlarını ve dizi setindeki anılarını anlattı.
🎬 "UZAK ŞEHİR, MESLEKİ HAYATIMDA BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"
Sinem Ünsal, Uzak Şehir dizisinin kendi hayatındaki etkisini şu sözlerle anlattı:
"Uzak Şehir benim için bir dönüm noktası oldu. Mardin'de yaşıyoruz, 8 ay olacak neredeyse. Şehir değiştirmek, evden bu kadar uzak olmak beni dönüştürdü. Normalde evinden pek çıkamayan biriyim ama bu deneyim mesleki olarak beni başka bir noktaya taşıdı. Diziyi daha sete çıkmadan önce çok ciddiye aldık. Herkes karakterine çok çalıştı, derinlikli bir senaryo vardı."
😄 "SETTE GÜLMEKTEN YORULUYORUZ"
Set ortamındaki eğlenceli havadan da bahseden Ünsal, en çok güldüğü anları paylaşarak şöyle konuştu:
"Gerçekten inanılmaz gülüyoruz. Ben zaten çok kolay gülen biriyim, dalağım düşük diyebilirim. Geçenlerde Ozan'a da söyledim, keşke sen bu kadar gülmeseydin diye… Ama o da çok gülüyor. Hatta bazen yoruldukça verdiğim tepki sadece gülmek oluyor."
🥗 ET YEMEYEN OYUNCU: "BU SİSTEMLE ÇOK MUTLUYUM"
Ünsal, yıllardır uyguladığı özel beslenme sistemini de ilk kez açıkladı. Çocuk yaşlardan itibaren et yemediğini belirten ünlü oyuncu, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle bu tercihini sürdürdüğünü ifade etti:
"8-9 yaşımdan beri et yemiyorum. Tadını bile hatırlamıyorum. Bu konuda çocukken de seçiciydim, şimdi ise sağlık açısından bu sistemi devam ettiriyorum. Süt ve süt ürünleri de tüketmiyorum. Ama her türlü sebzeyi yiyorum. Makarnadır, pizzadır çok severim. Bu sistemle çok mutluyum, sindirimim düzene girdi."
🧼 "ORTAOKULDA STREÇ FİLMLE DOLAŞIRDIM"
Hijyene verdiği önemle de dikkat çeken Sinem Ünsal, çocukluğuna dair bir anısını paylaştı:
"Ortaokul yıllarında sınavlara başka okullarda girerdik. Başkasının sırasını kullanmak fikri bana çok kötü geliyordu. Streç filmle sırayı kaplayarak oturuyordum. Kalemim yere düşse asla tekrar kullanmazdım. Ellerim yıkamaktan yara bere içinde olurdu."
Pandemi döneminde ise kimseyi evine almadığını belirten Ünsal, hijyen konusundaki hassasiyetinin yıllardır sürdüğünü vurguladı.
İŞTE SİNEM ÜNSAL İLHAMLI YAZ DİYETİ LİSTESİ 🌿🍅✨
Et tüketmeyen, süt ürünlerinden uzak duran ve sebze ağırlıklı beslenen Ünsal'dan ilhamla sade, sağlıklı ve yaz mevsimine uygun bir diyet listesi hazırladım:
🥑 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ezmesi
🍅 Zeytinyağlı domates ve salatalık
🌿 Bir avuç taze roka veya maydanoz
🥜 1 tatlı kaşığı fındık ezmesi (şekersiz)
🍵 Bitki çayı (ıhlamur, papatya, rezene tercih edilebilir)
🥬 Zeytinyağlı sebze yemeği (kabak, enginar, taze fasulye gibi)
🍚 3-4 yemek kaşığı bulgur pilavı
🥗 Limonlu roka-salata (sirkesiz)
💧 1 bardak su
🍑 1 adet taze şeftali veya kayısı
🌾 2 adet tam buğday galeta
🌰 1 tatlı kaşığı tahin