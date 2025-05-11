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Uzak Şehir'in Alyası böyle incecik kaldı! 31'lik Sinem Ünsal'ın 32 beden görünme formülü

Güzelliği ve enerjisiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, yıllardır uyguladığı özel beslenme sistemiyle fit kalmayı başarıyor. İlk kez paylaştığı diyet sırları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 19:57 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 22:37
Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

Sinem Ünsal, hem oyunculuk performansıyla hem de fit görüntüsüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Rol aldığı yapımlar kadar kişisel yaşamıyla da ilgi gören Ünsal, bu kez özel beslenme sistemiyle gündemde. Katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, hayatındaki dönüm noktasını, beslenme alışkanlıklarını, batıl inançlarını ve dizi setindeki anılarını anlattı.

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

🎬 "UZAK ŞEHİR, MESLEKİ HAYATIMDA BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Sinem Ünsal, Uzak Şehir dizisinin kendi hayatındaki etkisini şu sözlerle anlattı:

"Uzak Şehir benim için bir dönüm noktası oldu. Mardin'de yaşıyoruz, 8 ay olacak neredeyse. Şehir değiştirmek, evden bu kadar uzak olmak beni dönüştürdü. Normalde evinden pek çıkamayan biriyim ama bu deneyim mesleki olarak beni başka bir noktaya taşıdı. Diziyi daha sete çıkmadan önce çok ciddiye aldık. Herkes karakterine çok çalıştı, derinlikli bir senaryo vardı."

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

😄 "SETTE GÜLMEKTEN YORULUYORUZ"

Set ortamındaki eğlenceli havadan da bahseden Ünsal, en çok güldüğü anları paylaşarak şöyle konuştu:

"Gerçekten inanılmaz gülüyoruz. Ben zaten çok kolay gülen biriyim, dalağım düşük diyebilirim. Geçenlerde Ozan'a da söyledim, keşke sen bu kadar gülmeseydin diye… Ama o da çok gülüyor. Hatta bazen yoruldukça verdiğim tepki sadece gülmek oluyor."

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

🥗 ET YEMEYEN OYUNCU: "BU SİSTEMLE ÇOK MUTLUYUM"

Ünsal, yıllardır uyguladığı özel beslenme sistemini de ilk kez açıkladı. Çocuk yaşlardan itibaren et yemediğini belirten ünlü oyuncu, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle bu tercihini sürdürdüğünü ifade etti:

"8-9 yaşımdan beri et yemiyorum. Tadını bile hatırlamıyorum. Bu konuda çocukken de seçiciydim, şimdi ise sağlık açısından bu sistemi devam ettiriyorum. Süt ve süt ürünleri de tüketmiyorum. Ama her türlü sebzeyi yiyorum. Makarnadır, pizzadır çok severim. Bu sistemle çok mutluyum, sindirimim düzene girdi."

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

🧼 "ORTAOKULDA STREÇ FİLMLE DOLAŞIRDIM"

Hijyene verdiği önemle de dikkat çeken Sinem Ünsal, çocukluğuna dair bir anısını paylaştı:

"Ortaokul yıllarında sınavlara başka okullarda girerdik. Başkasının sırasını kullanmak fikri bana çok kötü geliyordu. Streç filmle sırayı kaplayarak oturuyordum. Kalemim yere düşse asla tekrar kullanmazdım. Ellerim yıkamaktan yara bere içinde olurdu."

Pandemi döneminde ise kimseyi evine almadığını belirten Ünsal, hijyen konusundaki hassasiyetinin yıllardır sürdüğünü vurguladı.

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

İŞTE SİNEM ÜNSAL İLHAMLI YAZ DİYETİ LİSTESİ 🌿🍅✨

Et tüketmeyen, süt ürünlerinden uzak duran ve sebze ağırlıklı beslenen Ünsal'dan ilhamla sade, sağlıklı ve yaz mevsimine uygun bir diyet listesi hazırladım:

🌞 Kahvaltı (08:00 - 09:00)

🥑 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ezmesi
🍅 Zeytinyağlı domates ve salatalık
🌿 Bir avuç taze roka veya maydanoz
🥜 1 tatlı kaşığı fındık ezmesi (şekersiz)
🍵 Bitki çayı (ıhlamur, papatya, rezene tercih edilebilir)

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

🥗 Ara Öğün (11:00)

🍎 1 adet yeşil elma
🌰 5-6 adet çiğ badem veya fındık

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

🍝 Öğle Yemeği (13:00 - 14:00)

🥬 Zeytinyağlı sebze yemeği (kabak, enginar, taze fasulye gibi)
🍚 3-4 yemek kaşığı bulgur pilavı
🥗 Limonlu roka-salata (sirkesiz)
💧 1 bardak su

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

🍑 İkindi (16:00 - 17:00)

🍑 1 adet taze şeftali veya kayısı
🌾 2 adet tam buğday galeta
🌰 1 tatlı kaşığı tahin

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

🍲 Akşam Yemeği (18:30 - 19:30)

🍲 Sebzeli mercimek çorbası
🥗 Zengin yeşillikli bir salata (limon + zeytinyağı ile)
🍠 Fırında tatlı patates dilimleri
💧 1 bardak su

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

🌜 Gece Hafifliği (21:00 - İsteğe Bağlı)

🌿 Rezene veya melisa çayı
🌰 1-2 adet hurma (tatlı ihtiyacı için)

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

🌟 Notlar:

❌ Et ve süt ürünlerinden uzak durulmalı
✅ Bol su tüketilmeli
✅ Gün içinde hareket edilmeli
✅ Her öğün zeytinyağı ve taze sebzeyle desteklenmel

Uzak Şehir’in Alyası böyle incecik kaldı! 31’lik Sinem Ünsal’ın 32 beden görünme formülü

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi