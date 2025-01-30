Ceren Karakoç’tan yürek burkan itiraflar! “Benim çocukluğum annesiz geçti”

Ünlü oyuncu Ceren Karakoç, hayatına dair bilinmeyenleri ilk kez açıkladı. Karakoç'un çocukluk yıllarıyla ilgili söyledikleri yürek burktu.

Meslektaşı Osman Karakoç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu.

15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var" dedi.

Babası hakkında konuşan ünlü Karakoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi.