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Ceren Karakoç’tan yürek burkan itiraflar! “Benim çocukluğum annesiz geçti”

Ünlü oyuncu Ceren Karakoç, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Hayatına dair bilinmeyenleri ilk kez açıklayan Karakoç'un çocukluk yıllarıyla ilgili söyledikleri yürek burktu. İşte "Benim çocukluğum annesiz geçti" diyen Ceren Karakoç'un o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 16:30
Ceren Karakoç’tan yürek burkan itiraflar! Benim çocukluğum annesiz geçti

Ünlü oyuncu Ceren Karakoç, hayatına dair bilinmeyenleri ilk kez açıkladı. Karakoç'un çocukluk yıllarıyla ilgili söyledikleri yürek burktu.

Ceren Karakoç’tan yürek burkan itiraflar! Benim çocukluğum annesiz geçti

Meslektaşı Osman Karakoç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu.

Ceren Karakoç’tan yürek burkan itiraflar! Benim çocukluğum annesiz geçti

15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var" dedi.

Ceren Karakoç’tan yürek burkan itiraflar! Benim çocukluğum annesiz geçti

Babası hakkında konuşan ünlü Karakoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi.

Ceren Karakoç’tan yürek burkan itiraflar! Benim çocukluğum annesiz geçti

Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım"

Ceren Karakoç’tan yürek burkan itiraflar! Benim çocukluğum annesiz geçti

"ANNEMİN PİJAMALARINI KOKLAYARAK UYURDUM"

Çocukluğu hakkında söyledikleriyle yürekleri dağlayan isim, şöyle konuştu: "Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum.

Ceren Karakoç’tan yürek burkan itiraflar! Benim çocukluğum annesiz geçti

Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti.

Ceren Karakoç’tan yürek burkan itiraflar! Benim çocukluğum annesiz geçti

Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum"