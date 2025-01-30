Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte hastane odasından ilk paylaşım

Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında Tarifi Zor adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo, 2015 senesinde başlayan aşklarını 2020'de evlilikle taçlandırmıştı.

Ünlü çiftin bu evlilikten Hasan Matias adını verdikleri bir oğlu olmuştu. Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo, ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunu duyurdu.