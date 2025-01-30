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Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte hastane odasından ilk paylaşım

2020 yılında Madelein Lopez Camelo ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Hasan Matias adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı, bebeğinin ismini de açıkladı.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 15:26
Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte hastane odasından ilk paylaşım

Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında Tarifi Zor adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte hastane odasından ilk paylaşım

Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo, 2015 senesinde başlayan aşklarını 2020'de evlilikle taçlandırmıştı.

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte hastane odasından ilk paylaşım

Ünlü çiftin bu evlilikten Hasan Matias adını verdikleri bir oğlu olmuştu. Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo, ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte hastane odasından ilk paylaşım

Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunu duyurdu.

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte hastane odasından ilk paylaşım

Bir erkek çocuğu daha olan Soner Sarıkabadayı, hastaneden yaptığı paylaşıma "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah'ıma şükürler olsun" dedi.

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte hastane odasından ilk paylaşım

Ünlü şarkıcı, oğlunun adını da "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" sözleriyle açıkladı.

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte hastane odasından ilk paylaşım

İşte o paylaşım...