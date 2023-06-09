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Haberler Magazin Ceren Benderlioğlu mini şortuyla spor salonundan paylaştı! Bacak ve kalça çalışan Ceren’in kasları dikkat çekti! EDHO’nun Ömür’üydü...

Ceren Benderlioğlu mini şortuyla spor salonundan paylaştı! Bacak ve kalça çalışan Ceren’in kasları dikkat çekti! EDHO’nun Ömür’üydü...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, spor salonundan yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor şortuyla kamera karşısına geçen oyuncu, kalça ve bacak çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken karın kasları dikkat çekti. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
09.06.2023 01:43 - Son Güncelleme: 09.06.2023 01:43
Ceren Benderlioğlu mini şortuyla spor salonundan paylaştı! Bacak ve kalça çalışan Ceren’in kasları dikkat çekti! EDHO’nun Ömür’üydü...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Ceren Benderlioğlu mini şortuyla spor salonundan paylaştı! Bacak ve kalça çalışan Ceren’in kasları dikkat çekti! EDHO’nun Ömür’üydü...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, spor salonundan yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ceren Benderlioğlu mini şortuyla spor salonundan paylaştı! Bacak ve kalça çalışan Ceren’in kasları dikkat çekti! EDHO’nun Ömür’üydü...

Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, spor salonundan çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Ceren Benderlioğlu mini şortuyla spor salonundan paylaştı! Bacak ve kalça çalışan Ceren’in kasları dikkat çekti! EDHO’nun Ömür’üydü...

Spor şortuyla kamera karşısına geçen oyuncu, kalça ve bacak çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı.

Ceren Benderlioğlu mini şortuyla spor salonundan paylaştı! Bacak ve kalça çalışan Ceren’in kasları dikkat çekti! EDHO’nun Ömür’üydü...

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken karın kasları dikkat çekti.

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