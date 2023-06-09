Ceren Benderlioğlu mini şortuyla spor salonundan paylaştı! Bacak ve kalça çalışan Ceren’in kasları dikkat çekti! EDHO’nun Ömür’üydü...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, spor salonundan yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor şortuyla kamera karşısına geçen oyuncu, kalça ve bacak çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken karın kasları dikkat çekti. İşte o paylaşım...
09.06.2023 01:43 - Son Güncelleme: 09.06.2023 01:43
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, spor salonundan çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı.