2 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan ilk kez konuştu! Yürek sızlattı! “Allah ona şehitlik mertebesini nasip etti”
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı 2021 yılında koronavirüs nedeniyle toprağa veren Alişan, oldukça zor günler geçirdi. Kardeş acısıyla sarsılan şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın ailesine sahip çıkarak "Benim 4 çocuğum var" dedi. Alişan'ın eşi Buse Varol'un ise eltisi Merve Tektaş ile arası açıldı. Ancak ünlü şarkıcı geçen günlerde Buse Varol ile Merve Tektaş'ın barıştığını müjdeledi. Zor bir süreç geçiren ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda yaşadıklarını anlattı. Alişan'ın sözleri yürek sızlattı. İşte Alişan'ın o açıklaması...
Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle toprağa verdi. Alişan, oldukça zor günler geçirdi.
Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, Selçuk Tektaş ile ilgili yaptığı duygusal paylaşımlarla sık sık gündeme geldi.
Kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan, son olarak ise küs olan eltiler Buse Varol ile Merve Tektaş'ın barıştığını duyurarak gündem oldu.
Ünlü şarkıcı, şimdi ise katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Youtube'da Adem Metan'ın programına konuk olan Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Bir daha hiç şarkı söyleyemeyeceğimi zannediyordum.
Ama Allah demek ki öyle bir sabır veriyor ki insana, hani hep insan düşünür ya karşısındakine söylerler; bu sevgilisi olur, karısı olur, annesi, kardeşi veya babası olur 'seni çok seviyorum, sensiz nefes alamam, sensiz yaşayamam' falan diyorlar ya, yaşanıyor ama eksik yaşanıyor, yarım yaşanıyor"
Ayrıca Alişan, "Tek tesellim Selçuk o kadar iyi biriydi ki Allah ona böyle bir ölümle şehitlik mertebesi nasip etti" ifadelerini kullandı.