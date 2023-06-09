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Haberler Magazin Boşandıktan sonra bir haller oldu! Boy boy bikinili poz yayınlayan Demet Özdemir Yunan Adaları'ndan ev aldı servet ödedi! Oğuzhan Koç...

Boşandıktan sonra bir haller oldu! Boy boy bikinili poz yayınlayan Demet Özdemir Yunan Adaları'ndan ev aldı servet ödedi! Oğuzhan Koç...

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana sessizliklerini koruyan ikiliden Demet Özdemir soluğu Yunan Adaları'nda almıştı. Şimdilerde Yunan Adaları'ndaki tatiline devam eden Özdemir, gün geçmiyor ki yeni bir bikinili pozunu paylaşmasın. İddialara göre Demet Özdemir Yunan Adaları'ndan ev aldı ve vatandaşlık almak için de harekete geçti.

09.06.2023 08:28 - Son Güncelleme: 09.06.2023 08:28
Boşandıktan sonra bir haller oldu! Boy boy bikinili poz yayınlayan Demet Özdemir Yunan Adaları’ndan ev aldı servet ödedi! Oğuzhan Koç...

Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra soluğu Yunan Adaları'nda alan Demet Özdemir'den flaş hamle.

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Boşandıktan sonra bir haller oldu! Boy boy bikinili poz yayınlayan Demet Özdemir Yunan Adaları’ndan ev aldı servet ödedi! Oğuzhan Koç...

Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Özdemir, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından da soluğu tatilde aldı.

Boşandıktan sonra bir haller oldu! Boy boy bikinili poz yayınlayan Demet Özdemir Yunan Adaları’ndan ev aldı servet ödedi! Oğuzhan Koç...

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir şimdi de yaptığı yatırımla gündemde.

Boşandıktan sonra bir haller oldu! Boy boy bikinili poz yayınlayan Demet Özdemir Yunan Adaları’ndan ev aldı servet ödedi! Oğuzhan Koç...

Hürriyet'in haberine göre; 400 bin Euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan gönlüne göre bir ev alan Demet Özdemir, dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu burada aldı.

Boşandıktan sonra bir haller oldu! Boy boy bikinili poz yayınlayan Demet Özdemir Yunan Adaları’ndan ev aldı servet ödedi! Oğuzhan Koç...

Şimdilerde yeni evinin dekorasyon işleriyle uğraşan oyuncu, tüm yazı komşuda geçirmeye hazırlanıyor.

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