Boşandıktan sonra bir haller oldu! Boy boy bikinili poz yayınlayan Demet Özdemir Yunan Adaları'ndan ev aldı servet ödedi! Oğuzhan Koç...
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana sessizliklerini koruyan ikiliden Demet Özdemir soluğu Yunan Adaları'nda almıştı. Şimdilerde Yunan Adaları'ndaki tatiline devam eden Özdemir, gün geçmiyor ki yeni bir bikinili pozunu paylaşmasın. İddialara göre Demet Özdemir Yunan Adaları'ndan ev aldı ve vatandaşlık almak için de harekete geçti.
09.06.2023 08:28 - Son Güncelleme: 09.06.2023 08:28
Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Özdemir, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından da soluğu tatilde aldı.
Hürriyet'in haberine göre; 400 bin Euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan gönlüne göre bir ev alan Demet Özdemir, dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu burada aldı.