Ceren Benderlioğlu kırmızı bikinisiyle paylaştı! En cesur haliyle sosyal medyayı salladı! EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’üydü...
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Benderlioğlu, kırmızı bikinisi ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren ünlü oyuncu, güzelliğiyle hayran bırakırken fit haliyle dikkat çekti. İşte Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...
24.08.2022 19:33 - Son Güncelleme: 24.08.2022 21:02
Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle büyük beğeni toplayıp geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Benderlioğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.
Ceren Benderlioğlu bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı ateşe verdi | VİDEO
Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Benderlioğlu, kırmızı bikinisi ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.