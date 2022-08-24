İşte Benim Stilim Nazlı Hamarat oğlunu 'sidikli' deyip paylaştı! Tepkilerin ardından gözler oğlunun babasına çevrildi! Eski sevgilisi bakın kim çıktı
İşte Benim Stilim programıyla adını duyuran Nazlı Hamarat, yarışmanın ardından özel hayatıyla birçok kez magazin gündeminde yer almıştı. Hamarat, özellikle oğluna içki içirdiği görüntülerle büyük tepki toplamış ve günlerce konuşulmuştu. Hamarat şimdi ise son paylaşımıyla gündeme geldi. Oğlunu uyandırdığı anları paylaşan Hamarat'ın çocuğuna 'sidikli' diye seslenmesi ve uyandırış şekli birçok kişinin tepkisini çekti. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken gözler Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisine çevrildi. Eski sevgilisi ile Hamarat arasındaki olay ise bir kez daha gündeme geldi. Tüm bunların ardından ise tepkilerin odağındaki Nazlı Hamarat'tan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
24.08.2022 19:01 - Son Güncelleme: 24.08.2022 23:53
İşte Benim Stilim programında adını duyuran Nazlı Hamarat, 2018 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Eşinden ayrılan Hamarat, oğlunun velayetini alarak birlikte yaşamaya başladı.
Ancak Hamarat'ın oğlunu alkollü mekana götürmesi ve kadeh tokuşturması birçok kişi gibi oğlunun babasını da rahatsız etti.
Nazlı Hamarat'tan tepki çeken paylaşım! Oğluna 'sidikli' diyerek seslendi | VİDEO
Bunun üzerine velayet davasını açan baba, Nazlı Hamarat'ın sürekli olarak alkol tükettiğini ve çocuğuyla yeterince ilgilenmediği ifadelerinde bulunarak sosyal medyada yer alan görüntüleri de savcılık dosyasına ekledi.
Oğlunu uyandırmak için yanına giden Nazlı Hamarat, o anları kameraya aldı ve bir anda "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında" diyerek oğlunu aşağıladı.