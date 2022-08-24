3 ay önce anne olan Sinem Kobal yırtmaçlı saten elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi sarıp sarmalayıp...
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Ezel, Karadayı, Alef, Cingöz Recai, Deli Yürek ve Acı Hayat gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Lalin ve Leyla adında iki evladı olan ünlü oyuncu, attığı her adımla hayranları tarafından yakından takip edildi. Ünlü oyuncu şimdi ise eşi Sinem Kobal'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Kobal, bir arkadaşının doğum gününe özel paylaşımda bulundu. Arkadaşını sarılarak poz veren Kobal, kırmızı yırtmaçlı elbisesi ve fit haliyle hayran bıraktı. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
24.08.2022 20:52 - Son Güncelleme: 25.08.2022 01:27
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Attıkları her adımla adlarından söz ettiren ünlü çift, bu kez Sinem Kobal'ın paylaşımıyla gündem oldu.
Üç ay önce anne olan Sinem Kobal, sosyal medya hesabında bir arkadaşının doğum gününe özel paylaşımda bulundu.
Kırmızı yırtmaçlı saten elbisesiyle poz veren Sinem Kobal, güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı.