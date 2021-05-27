Angelina Jolie hayatının şokunu yaşadı! Brad Pitt ile velayet davasında 5 yıl sonra gelen karar...

Hollywood'un en popüler çiftlerinden olan Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılından beri devam eden velayet davasında sona geldi. 18 yaşından küçük beş çocuğun ortak velayetini talep eden Brad Pitt, davayı kazandı. Oysa Jolie, gecici velayet kararına göre şu anda kendisiyle yaşayan çocukları için esas velayet sahibinin kendisi olmasını talep etmişti.

27.05.2021 14:43 - Son Güncelleme: 27.05.2021 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





