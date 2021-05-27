Angelina Jolie hayatının şokunu yaşadı! Brad Pitt ile velayet davasında 5 yıl sonra gelen karar...
Hollywood'un en popüler çiftlerinden olan Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılından beri devam eden velayet davasında sona geldi. 18 yaşından küçük beş çocuğun ortak velayetini talep eden Brad Pitt, davayı kazandı. Oysa Jolie, gecici velayet kararına göre şu anda kendisiyle yaşayan çocukları için esas velayet sahibinin kendisi olmasını talep etmişti.
VELAYET DAVASINDA 5 YIL SONRA GELEN KARAR...
Beş yıldır süren velayet davası sona erdi, Angelina Jolie hayatının şokunu yaşadı! Dava, Brad Pitt'in lehine sonuçlandı. Boşanma davasının başladığı 2016'dan bu yana velayet için mücadele eden ikili, bundan böyle çocuklarının velayetini eşit zamanlı olarak paylaşacak.
Davaya bakan yargıcı dava dışı bırakmaya çalışan Jolie, pazartesi günü mahkemeye sunduğu dosyada, yargıcın, geçici bir karar vermeden önce çocukların güvenliği ve refahıyla ilgili olduğunu söylediği kanıtları dinlemeyi reddettiğini söyledi. Belgelerde, bu kanıtın ne olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi yer almıyor.