Cennet Mahallesi'nin Ayşe'siydi... Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy'un son hali yok artık dedirtti

Bir dönem ekranlara damga vuran çocuk yıldızların yıllar sonraki halleri görenleri hayrete düşürüyor. 2004–2007 yılları arasında yayınlanan ve yayından kalktıktan sonra da tekrarları reyting alan Cennet Mahallesi dizisinde yer alan oyuncuları, şimdi de TV ekranlarında görüyoruz. Peki dizinin en küçük oyuncularından Ayşe'nin şimdiki hali nasıl? İşte Ayşe rolüyle tanıdığımız Belemir Temizsoy başta olmak üzere çocuk yıldızların şimdiki halleri...

14.07.2019 19:07 - Son Güncelleme: 14.07.2019 19:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





