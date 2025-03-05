Cenk Torun ile Mahassine Merabet cephesinde yeni gelişme! Set arkadaşları anlattı: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Yonca Evcimik'in başrolünde yer aldığı Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. 24 yıldır evli olan ünlü çiftten geçen haftalarda ayrılık haberi geldi. Ayrılığın nedeninin ise ihanet olduğu öğrenildi.
Evliliğini bitirmek için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi dizi oyuncu arkadaşıyla kendisini aldatıyordu.
Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.
Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.
Özel bir TV kanalında yayınlanan dizi setindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet'le dizi başladıktan kısa bir süre sonra PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.
Yine dilekçede, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu ve bu ilacın kullanılmış olması sebebiyle eşine sorduğunda ise prostat büyümesini engellemek için kullandığını söylediği ifadelere yer verildi.
Rol arkadaşlığı dışında aralarında cinsel birlikteliği olduğundan şüphelendiği eşinin bir de Merabet'e pırlanta yüzük, kolye aksesuar ve saat gibi kıymetli hediyeler aldığını ileri sürüldü. Bir diğer iddiaya göre ikili arasında para alışverişi olduğunu dair delillerde bulunuyordu.
Nevin Torun dilekçesinde, bir internet firmasının ev telefonunu arayarak bağlantı için geleceğini söylediklerinde eşinin Sarıyer'de başka bir ev tuttuğunu bu şekilde öğrendiğini, röportaj bahanesiyle evden eşyalarını taşıdığını anlattı.
Cenk Torun'un bekar hayatına özendiği, kendini boşanmış biri gibi gösterdiğini ileri süren Nevin Torun, kayınvalidesinden de gerekli desteği görmediğini kaydetti.
CENK TORUN'DAN AÇIKLAMA
Ünlü oyuncu Cenk Torun, iddialara avukatı aracılığıyla cevap verdi. Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Kamuoyunun Dikkatine, Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında başlamış olan boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Boşanma davası açmış olan Nevin Torun'un, asılsız olan "zina" iddialarına karşı tüm cevaplarımız mahkemeye, delilleriyle birlikte sunulmuştur. Elbette bu iddialar asılsızdır, doğru değildir. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir. Saygılarımla. Av. Pelin Ersan" açıklamasında bulundu.
MAHASSINE MERABET DE İDDİALARI YALANLADI
Faslı oyuncu Mahassine Merabet de Cenk Torun'un ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Merabet'in avukatı iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Son günlerde müvekkilim Mahassine Merabet'in adının geçtiği bir takım iddialar kamuoyunu meşgul etmektedir. İlgili iddialar tarafımızca hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. İftira suçu da içeren bu asılsız iddialar sebebiyle uğradığımız manevi zarar da olmak üzere tüm hukuki ve cezai haklarımız için süreç başlatılacaktır"
YASAK AŞKIN ŞAHİTLERİ...
Snob Magazin'in haberine göre; Nevin Torun'un yakın arkadaşı Seren Serengil, Cenk Torun partneri Mahassine Merabet ile aldatmasına şahit olduğunu dile getirdi.
Serengil, Cenk Torun ile rol arkadaşı Merabat'ı el ele gördüğünü söyleyerek, Torun'un 20 yıl sonra dizide oynamaya başladıktan sonra değiştiğini belirtti.
Aynı dizide rol alan Cenk Torun ile Faslı Mahassine Merabet arasındaki yasak aşkı, Seren Serengil'in ardından projenin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de doğruladı.
ROL ARKADAŞLARI AÇIKLADI
Nişantaşı'nda görüntülenen Züleyha Hamza, Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun'u aldattığına şahit olduğunu belirterek, "Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Sette herkes bunu biliyor ama iş kaygısından konuşamıyor" dedi.