Cenk Torun ile Mahassine Merabet cephesinde yeni gelişme! Set arkadaşları anlattı: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Yonca Evcimik'in başrolünde yer aldığı Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. 24 yıldır evli olan ünlü çiftten geçen haftalarda ayrılık haberi geldi. Ayrılığın nedeninin ise ihanet olduğu öğrenildi.

Evliliğini bitirmek için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi dizi oyuncu arkadaşıyla kendisini aldatıyordu.

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.