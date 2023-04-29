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Haberler Magazin ''Benimle de imam nikahı yaptı'' Kadir Doğulu iddialarına son noktayı böyle koydu! Esra Dermancıoğlu durdu durdu bombayı patlattı

''Benimle de imam nikahı yaptı'' Kadir Doğulu iddialarına son noktayı böyle koydu! Esra Dermancıoğlu durdu durdu bombayı patlattı

Magazin gündemi günlerdir Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftini konuşuyor... Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir mekanda 2 kadınla samimi bir halde görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası, Doğulu hakkında ortaya çıkanlar akıllara zarar cinsten. İmam nikahı, ihanet görüntüleri günlerdir çok konuşulurken ilginç bir açıklama da Esra Dermacıoğlu'dan geldi. İşte detaylar...

29.04.2023 14:07 - Son Güncelleme: 29.04.2023 14:07
’’Benimle de imam nikahı yaptı’’ Kadir Doğulu iddialarına son noktayı böyle koydu! Esra Dermancıoğlu durdu durdu bombayı patlattı

Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir mekanda çekilen görüntüleri sonrası ortaya çıkanlar akıl alır gibi değil.

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’’Benimle de imam nikahı yaptı’’ Kadir Doğulu iddialarına son noktayı böyle koydu! Esra Dermancıoğlu durdu durdu bombayı patlattı

Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.

’’Benimle de imam nikahı yaptı’’ Kadir Doğulu iddialarına son noktayı böyle koydu! Esra Dermancıoğlu durdu durdu bombayı patlattı

Ardından Sezer Çakır'a imam nikahı kıydığı, 1 yıldır birlikte ev açtıkları iddia edilmiş ancak Çakır yalanlamıştı.

’’Benimle de imam nikahı yaptı’’ Kadir Doğulu iddialarına son noktayı böyle koydu! Esra Dermancıoğlu durdu durdu bombayı patlattı

Tüm bu yaşananların ardından Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül önceki gün Kadıköy'de el ele görüntülenince kafalar karışmıştı. Onur Akay ise çiftin boşanacaklarını, Atagül'ün annesinin devreye girdiğini söyleyince kafalar karışmıştı.

’’Benimle de imam nikahı yaptı’’ Kadir Doğulu iddialarına son noktayı böyle koydu! Esra Dermancıoğlu durdu durdu bombayı patlattı

''BENİMLE İMAM NİKAHI YAPTI''

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'da 'imam nikahı' iddialarına son noktayı koydu.

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