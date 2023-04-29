’’Benimle de imam nikahı yaptı’’ Kadir Doğulu iddialarına son noktayı böyle koydu! Esra Dermancıoğlu durdu durdu bombayı patlattı

Tüm bu yaşananların ardından Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül önceki gün Kadıköy'de el ele görüntülenince kafalar karışmıştı. Onur Akay ise çiftin boşanacaklarını, Atagül'ün annesinin devreye girdiğini söyleyince kafalar karışmıştı.