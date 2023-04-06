Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı taytını çekti yağmur çamur dinlemedi! Zehra Çilingiroğlu'nu görenler: "Anasının kızı"
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı taytını çekti yağmur dinlemedi kendini sokağa attı! 'Hobi olarak yürüyorum' diyen Zehra Çilingiroğlu doğallığıyla gündemde. 1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olan Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi. Kaya adında bir erkek evlada daha sahip olan Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014 yılında sona erdi. Hülya Avşar ise kendini kızına ve işine adadı, bir daha hiç evlenmedi. Kick boks, fitness ve golf gibi sporlar yapan Zehra Çilingiroğlu, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı taytını çekti yağmur çamur dinlemedi! Zehra Çilingiroğlu'nu görenler, "Anasının kızı" yorumları yaptı.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikâh masasına oturmuş, 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. İkili, ihanet gerekçesiyle 2005'te evliliklerini sonlandırmıştı.
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti...
Hülya Avşar geçtiğimiz ocak ayında Kaya Çilingiroğlu-Feraye Tanyolaç ilişkisinin ortaya çıktığı, 18 yıl önce yaşanan meşhur 'Ferrari' olayına dair çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı.
"SİZ NEREDEN TANIYORSUNUZ FERAYE'Yİ?"
2005 yılında eski eşinin 'Ferrari' sorusunu Feraye anlaması sonucu ünlü şarkıcının aldatıldığı ortaya çıkmıştı. Gece gezmesinde görüntülenen Çilingiroğlu, habercilerin yeni aldığı arabayı kastederek "Hayırlı olsun efendim, Ferrari'yi yeni mi aldınız?" demesi üzerine alkolün de etkisiyle "Sen Feraye'yi nereden göreceksin?" şeklinde istemeden yeni ilişkisini itiraf etmişti.