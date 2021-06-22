Cemre Kemer’in havuz başı pozları çok konuşuldu! Karnı burnunda objektif karşısına geçti gören dönüp bir daha baktı
Cemre Kemer'in havuz başı pozları çok konuşuldu! Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de Emre Medina ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan şarkıcı, havuz başında karnı burnunda verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşan Kemer'in karnı burnunda pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Cemre Kemer'in o pozları…
22.06.2021 20:22
- Son Güncelleme: 22.06.2021 20:22
Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de Emre Medina ile sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde anne olmak için gün saymaya başlayan ünlü şarkıcı, havuz başında karnı burnunda verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Kemer, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Son haftalar. Güzel bir pazar. Hele bir de yağmur beklerken mis gibi bir güneş. Bin şükür"
Yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşan Kemer'in karnı burnunda pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte Cemre Kemer'in kısa sürede binlerce beğeni alan karnı burnunda pozları…
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