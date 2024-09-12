Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren 38 yaşındaki ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla da sevenlerinin yakın markajında. 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile başlayan evliliğini 2020 yılında bitiren İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İşte "Kız hiç mi babaya benzemez!" yorumlarının havada uçuştuğu o paylaşım!
4 yıl önce eşinden boşanan İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin'e bakın! "Kız hiç mi babaya benzemez!"
30 Kasım 1985 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, başarılı oyunculuğunun haricinde özel hayatıyla da oldukça dikkat çekiyor.
BABASI DA TANIDIK ÇIKTI!
Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu olan İsmail Hacıoğlu, bu gerçekle hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.