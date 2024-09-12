4 yıl önce eşinden boşanan İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin'e bakın! "Kız hiç mi babaya benzemez!"

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren 38 yaşındaki ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla da sevenlerinin yakın markajında. 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile başlayan evliliğini 2020 yılında bitiren İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İşte "Kız hiç mi babaya benzemez!" yorumlarının havada uçuştuğu o paylaşım!