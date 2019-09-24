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Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı! Ayrılık sonrası dikkat çeken detay!

Adriana Lima, Metin hara ile ayrıldıktan 5 ay sonra Türk iş insanı Emir Uyar ile Mikonos'ta görüntülenmiş ve ikili böylece aşklarını ilan etmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk çabuk bitti. Geçtiğimiz Temmuz ayında iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan ünlü model Adriana Lima'nın bu ilişkisini de noktaladığı öne sürüldü. Adriana Lima'nın Emir Uyar ile ayrıldığı iddialarını güçlendiren bir detay dikkat çekti!

24.09.2019 17:50 - Son Güncelleme: 24.09.2019 17:50
Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı! Ayrılık sonrası dikkat çeken detay!

Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima'nın Emir Uyar'dan ayrıldığı öne sürüldü.

Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı! Ayrılık sonrası dikkat çeken detay!

INSTAGRAM'DAN SİLDİ!

38 yaşındaki yıldızın Instagram hesabından Uyar'dan takibi çekmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı! Ayrılık sonrası dikkat çeken detay!

Hara ile birlikteliklerini noktalayan Lima'nın ayrılığı da yine sosyal medya hesaplarındaki takipleşmelerden ortaya çıkmıştı.

Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı! Ayrılık sonrası dikkat çeken detay!

Lima'nın Emir Uyar ile birlikteliği sonrası konuşan Hara, "Kişiler ayrıldıktan sonra bir sorumluluk ya da yükümlülük sahibi de değiller birinin birine hesap sorması da doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.

Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı! Ayrılık sonrası dikkat çeken detay!
Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı! Ayrılık sonrası dikkat çeken detay!
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