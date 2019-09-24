Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı! Ayrılık sonrası dikkat çeken detay!

Adriana Lima, Metin hara ile ayrıldıktan 5 ay sonra Türk iş insanı Emir Uyar ile Mikonos'ta görüntülenmiş ve ikili böylece aşklarını ilan etmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk çabuk bitti. Geçtiğimiz Temmuz ayında iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan ünlü model Adriana Lima'nın bu ilişkisini de noktaladığı öne sürüldü. Adriana Lima'nın Emir Uyar ile ayrıldığı iddialarını güçlendiren bir detay dikkat çekti!

24.09.2019 17:50 - Son Güncelleme: 24.09.2019 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





