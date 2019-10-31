Dünyaca ünlü fenomen, Enes Batur'dan şikayetçi oldu!

"HER VİDEOYU KOPYALIYORSUN, BUNU DA KOPYALA"

YouTuber arkadaşlarıyla bir akım başlatan Mr. Beast, 20 milyon ağaç dikme videosu yayınladı. Ağaç dikme kampanyası için büyük bir emek veren YouTuber, videolarını çalmakla suçladığı Enes Batur'a mesaj atarak meydan okudu. Mr. Beast, Batur'a attığı mesajda "Beni hatırladın mı? Nasıl unutabilirsin ki? Her videoyu kopyaladığınıza göre. Bunu da kopyala ve dünyayı kurtar. K..tak" dedi.