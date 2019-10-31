GaleriMagazin

Dünyaca ünlü fenomen, Enes Batur'dan şikayetçi oldu!

Ürettiği içeriklerle geniş bir hayran kitlesi bulunan YouTuber Mr. Beast isimli genç, Enes Batur'dan şikayetçi oldu. Mr. Beast, videolarını kopyaladığını belirterek şikayetçi olduğu Enes Batur'a 20 milyon ağaç dikme videosuyla meydan okudu. Mr. Beast, Enes Batur'a mesaj atarak "Bunu da kopyala ve dünyayı kurtar" dedi.

31.10.2019 17:57 - Son Güncelleme: 31.10.2019 17:57
Dünyaca ünlü fenomen, Enes Batur'dan şikayetçi oldu!

Ürettiği içeriklerle geniş bir hayran kitlesi bulunan YouTuber Mr. Beast isimli genç, Enes Batur'u videolarını kopyaladığı gerekçesiyle şikayet etti. Geçtiğimiz gün 20 bin ağaç dikme videosunu yayınlayan Mr. Beast, Enes Batur'a mesaj atarak "Bunu da kopyala ve dünyayı kurtar" dedi.

Dünyaca ünlü fenomen, Enes Batur'dan şikayetçi oldu!

ENES BATUR'U ŞİKAYET ETTİ

Laykla sayfasının haberine göre: Geçtiğimiz aylarda Enes Batur'un içeriklerinin çalıntı olduğu iddiası sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Logan Paul, Mr. Beast, PewDiePie gibi YouTuberlar paylaşım yaparak Enes Batur'u içerik çalmakla suçladı. Hatta 25 bin abonesi bulunan MrBeast, Enes Batur'u birçok kez kendi içeriklerini çaldığı için YouTube'a şikayet etmişti.

Dünyaca ünlü fenomen, Enes Batur'dan şikayetçi oldu!

"HER VİDEOYU KOPYALIYORSUN, BUNU DA KOPYALA"

YouTuber arkadaşlarıyla bir akım başlatan Mr. Beast, 20 milyon ağaç dikme videosu yayınladı. Ağaç dikme kampanyası için büyük bir emek veren YouTuber, videolarını çalmakla suçladığı Enes Batur'a mesaj atarak meydan okudu. Mr. Beast, Batur'a attığı mesajda "Beni hatırladın mı? Nasıl unutabilirsin ki? Her videoyu kopyaladığınıza göre. Bunu da kopyala ve dünyayı kurtar. K..tak" dedi.

Dünyaca ünlü fenomen, Enes Batur'dan şikayetçi oldu!
Dünyaca ünlü fenomen, Enes Batur'dan şikayetçi oldu!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Esra Erol kaç yaşında? İşte herkesin merak ettiği Esra Erol'un hayat hikayesi...
Esra Erol kaç yaşında? İşte herkesin merak ettiği Esra Erol'un hayat hikayesi...