Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması: Bazen dalıp gidiyorum...

'DALIP GİDİYORUM'

İbrahim Selim'e konuk olan Cem Yılmaz'a 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' diye sorulunca, "Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum mesela ona. O dalıp gitmem stalk mu oluyor? Normalde bir sürü arkadaşım var, onlara dalmıyorum mesela." diye cevap verdi. (Stalk, gizlice takip etmek manasında kullanılıyor.)