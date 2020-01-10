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Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması: Bazen dalıp gidiyorum...

Cem Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı Defne Samyeli'den ani bir şekilde yollarını ayırmış, bu ayrılığa ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da adı karışmıştı. Ancak daha sonra Serenay Sarıkaya bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Ancak Cem Yılmaz'ın son hareketi Serenay Sarıkaya iddialarını yeniden körükledi. Cem Yılmaz öyle bir itirafta bulundu ki herkesin kafasında soru işaretleri oluştu. Bundan sonrası ise daha ilginç. İşte ortaya atılan o iddialar.

10.01.2020 15:58 - Son Güncelleme: 10.01.2020 16:06
Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması: Bazen dalıp gidiyorum...

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Çiftin ayrılık sebebinin oyuncu Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Ünlü komedyen, çıkan haberlerin ardından, "Bu haberlerin gerçekliği yoktur" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Yılmaz geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Sarıkaya ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması: Bazen dalıp gidiyorum...

'DALIP GİDİYORUM'

İbrahim Selim'e konuk olan Cem Yılmaz'a 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' diye sorulunca, "Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum mesela ona. O dalıp gitmem stalk mu oluyor? Normalde bir sürü arkadaşım var, onlara dalmıyorum mesela." diye cevap verdi. (Stalk, gizlice takip etmek manasında kullanılıyor.)

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması: Bazen dalıp gidiyorum...

'ALEYNA'YI TAKİP ETMEK İSTİYORUM'
Cem Yılmaz programda bir itirafta daha bulundu: "Sahte hesapla takip ettiğim kimse yok. Ancak haber yapılacağını bildiğim için takip etmek isteyip de edemediğim insanlar var. Mesela Aleyna Tilki komik bir tweet atıyor. Takip etmek istiyorum ama yapamıyorum. Bunun haber olması hoş olmaz diye düşünüyorum."

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması: Bazen dalıp gidiyorum...

GECEDEN BİRLİKTE AYRILDILAR
Zorlu PSM'de çekilen programın YouTube'da yayınlanmasının ardından ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Çekimleri 27 Aralık'ta yapılan programı Serenay Sarıkaya'nın da stüdyoda izlediği, Cem Yılmaz'ın yayının ardından Zorlu PSM'den güzel oyuncuyla birlikte ayrıldığı öne sürüldü.

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması: Bazen dalıp gidiyorum...

Dün gece Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki ödül törenine katılan Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın sözlerine yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "İzledim çok keyifli programdı. Onun haricinde bir şey söylemek istemiyorum. Ben sevdiğim insanları takip ediyorum zaten. Stalk huyum yoktur" dedi.

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