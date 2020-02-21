Cem Yılmaz'dan evlilik itirafı: Serenay ile evlendik! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın evlilik nedeni şoke etti
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile vlendiğini itiraf etti. Son dakika haberine göre Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, yıldırım nikahı ile dünyaevine girdi. Cem Yılmaz'ın evlilik itirafı magazin gğndemine bomba gibi düştü. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa'nnın haberine göre Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evliliğinin nedeni herkesi şoke edecek! İşte Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya son dakika evlilik gelişmesi...
21.02.2020 11:22
- Son Güncelleme: 21.02.2020 11:22
Defne Samyeli ile uzun süreli ilişkisine geçtiğimiz aylarda son veren Cem Yılmaz, kısa bir süre önce oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Atina sokaklarında ilk kez yan yana görüntülenen çiftten Sarıkaya, Türkiye dönüşü "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.
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