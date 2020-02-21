Cem Yılmaz'dan evlilik itirafı: Serenay ile evlendik! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın evlilik nedeni şoke etti

Defne Samyeli ile uzun süreli ilişkisine geçtiğimiz aylarda son veren Cem Yılmaz, kısa bir süre önce oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Atina sokaklarında ilk kez yan yana görüntülenen çiftten Sarıkaya, Türkiye dönüşü "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.