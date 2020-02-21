Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? 2020'nin sürpriz aşkında flaş gelişme!
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi mi? Her geçen gün yeni bir gelişme ile gündeme gelen ikilinin evlenip evlenmeyeceği konuşuluyordu. Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına röportaj veren Cem Yılmaz'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Peki, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? İşte cevaplar...
CEM'İN EVİNE GİDERKEN YAKALANDI!
"Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor" dedikodularıın ardından bomba bir gelişme yaşandı. Defne Samyeli ile ilişkisinin noktalayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Yaşadığı ilişkiyi itiraf eden Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, önceki akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gül emojisi koyan sevgilisi Cem Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, Uçankuş muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.