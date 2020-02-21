Haberler Galeri Magazin Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? 2020'nin sürpriz aşkında flaş gelişme!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? 2020'nin sürpriz aşkında flaş gelişme!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi mi? Her geçen gün yeni bir gelişme ile gündeme gelen ikilinin evlenip evlenmeyeceği konuşuluyordu. Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına röportaj veren Cem Yılmaz'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Peki, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? İşte cevaplar...

21.02.2020 11:25 - Son Güncelleme: 21.02.2020 11:25
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? 2020'nin sürpriz aşkında flaş gelişme!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında flaş gelişme yaşandı. Atina tatili ile ikilinin aşkı belgelenmiş, Serenay Sarıkaya aşk iddialarını doğrulamıştı. Yılın sürpriz çifti Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya'nın evlendiği iddia edildi. Peki, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? 2020'nin sürpriz aşkında flaş gelişme!

CEM YILMAZ VE SERENAY SARIKAYA EVLENDİ Mİ?

Kanal D'de ekranlara gelen Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın evlendiği söylendi. 2. Sayfa programına röportaj veren Cem Yılmaz'ın, evlilik sorularına, "Serenay ile evlendik" dedi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? 2020'nin sürpriz aşkında flaş gelişme!

CEM'İN EVİNE GİDERKEN YAKALANDI!

"Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor" dedikodularıın ardından bomba bir gelişme yaşandı. Defne Samyeli ile ilişkisinin noktalayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Yaşadığı ilişkiyi itiraf eden Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? 2020'nin sürpriz aşkında flaş gelişme!

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, önceki akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gül emojisi koyan sevgilisi Cem Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, Uçankuş muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? 2020'nin sürpriz aşkında flaş gelişme!

Atina'da görüntülenen ve aşkları ortaya çıkan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya artık ilişkilerini gizlemiyor. Birlikte gittikleri Atina tatilindeki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Burcu Esmersoy aradığı aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi bir veliaht
Burcu Esmersoy aradığı aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi bir veliaht