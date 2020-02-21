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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? 2020'nin sürpriz aşkında flaş gelişme!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi mi? Her geçen gün yeni bir gelişme ile gündeme gelen ikilinin evlenip evlenmeyeceği konuşuluyordu. Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına röportaj veren Cem Yılmaz'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Peki, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? İşte cevaplar...

21.02.2020 11:25 - Son Güncelleme: 21.02.2020 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





