Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı hamile! Acun Ilıcalı'nın torununun cinsiyeti ise...
Acun Ilıcalı dede oluyor. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı'nın 4,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Banu, Leyla, Yasemin, Melisa adında 4 kız çocuğa sahip olan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın torununun cinsiyeti ise merak konusu oldu. İşte kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu'nun hamileliği hakkında detaylar...
ACUN DEDE OLUYOR
Acun Ilıcalı'nın 5 sene evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4,5 aylık hamile. Sosyal medya hesabını gizli kullanan ve yakın çevresi dışında kimsenin takip isteğini kabul etmeyen Banu Ilıcalı'nın müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı ileri sürüldü.
Acun Ilıcalı'nın anne babası ve 10 aylık torunları Banu Ilıcalı ile birlikte Bodrum'a tatile giderken feci bir kaza geçirmiş ve kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazadan sağ çıkan Banu Ilıcalı'nın ise vücudunda 18 kırık meydana gelmiş. Yıllar sonra ailesinin geçirdiği kazadan bahseden Ilıcalı, "Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma 'mucize çocuk' derim" demişti.