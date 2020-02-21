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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı hamile! Acun Ilıcalı'nın torununun cinsiyeti ise...

Acun Ilıcalı dede oluyor. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı'nın 4,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Banu, Leyla, Yasemin, Melisa adında 4 kız çocuğa sahip olan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın torununun cinsiyeti ise merak konusu oldu. İşte kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu'nun hamileliği hakkında detaylar...

21.02.2020 11:50 - Son Güncelleme: 21.02.2020 11:50
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı hamile! Acun Ilıcalı'nın torununun cinsiyeti ise...

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı hamile! 2016 yılında Efe Ceyhun ile dünyaevine giren Banu Ilıcalı'nın 4,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı hamile! Acun Ilıcalı'nın torununun cinsiyeti ise...

Acun Ilıcalı'nın "Mucize Çocuk" olarak tanımladığı kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. 3 yıl önce evlenen ve hayatını kamera önünde yaşamayı tercih etmeyen Ilıcalı, hamileliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı hamile! Acun Ilıcalı'nın torununun cinsiyeti ise...

ACUN DEDE OLUYOR

Acun Ilıcalı'nın 5 sene evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4,5 aylık hamile. Sosyal medya hesabını gizli kullanan ve yakın çevresi dışında kimsenin takip isteğini kabul etmeyen Banu Ilıcalı'nın müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı ileri sürüldü.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı hamile! Acun Ilıcalı'nın torununun cinsiyeti ise...

3 SENE ÖNCE EVLENDİ

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, 3 sene önce üniversitede tanıştığı Efe Ceyhun ile evlendi. Çiftin düğününe Burcu Esmersoy, Şeyma Subaşı, Nusret Gökçe, Murat Boz, Hadise, Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Mustafa Sandal, Öykü Serter ve Zeynep Yılmaz gibi isimler katılmıştı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı hamile! Acun Ilıcalı'nın torununun cinsiyeti ise...

Acun Ilıcalı'nın anne babası ve 10 aylık torunları Banu Ilıcalı ile birlikte Bodrum'a tatile giderken feci bir kaza geçirmiş ve kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazadan sağ çıkan Banu Ilıcalı'nın ise vücudunda 18 kırık meydana gelmiş. Yıllar sonra ailesinin geçirdiği kazadan bahseden Ilıcalı, "Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma 'mucize çocuk' derim" demişti.

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