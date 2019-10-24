Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenecek olan Sinan Akçıl itiraf etti: Burada benim...
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın ikinci kez evlenme kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hızlı alınan evlilik kararının ardından gelen boşanma şaşkınlık yaratırken yeniden evleneceklerini açıklayan çift, geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında objektiflere takıldı. Evlilik ve Burcu Kıratlı hakkında konuşan Sinan Akçıl bakın kendisiyle ilgili hangi itirafta bulundu!
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. 20 gün süren ayrılık nikah masasına taşınıyor! Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl yeniden evleniyor! Ani bir karar ile geçtiğimiz aylarda boşanan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, önceki akşam Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Tekrar evlenecekleri konuşulan ikili, romantik bir akşam geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz akşam katıldıkları bir düğünde tartıştıkları yönündeki haberlere açıklık getiren Akçıl, şöyle konuştu:
"BENİM KISKANÇLIĞIM ORTAYA ÇIKTI!"
"Burcu çok güzel giyiniyor ama giydiği etekten dolayı biraz rahatsız oldum. Kameralar çok yakın çekmişti. Burada benim biraz kıskançlığım ortaya çıktı. Aslında işimizle ön planda olmaya çalışıyoruz. Ocak ayında bir projemiz olacak, bütün Türkiye bu olayı konuşacak."