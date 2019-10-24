Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenecek olan Sinan Akçıl itiraf etti: Burada benim...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, 9 ay süren evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. 20 gün süren ayrılık nikah masasına taşınıyor! Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl yeniden evleniyor! Ani bir karar ile geçtiğimiz aylarda boşanan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, önceki akşam Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Tekrar evlenecekleri konuşulan ikili, romantik bir akşam geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz akşam katıldıkları bir düğünde tartıştıkları yönündeki haberlere açıklık getiren Akçıl, şöyle konuştu: