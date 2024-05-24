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Cem Yılmaz'a 10 bin dolar şoku! 11 sene önce boşandığı Ahu Yağtu'ya nafaka ödemeye devam edecek! İsyan etti: Cimriyim...

Evlenmeden önce 4,5 aylık hamile olan Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz 10 Mart 2012 tarihinde nikah masasına oturdu. 2013 yılına geldiklerinde yollarını ayırma kararı alan çift arasında sular bir türlü durulmadı. Son olarak 'benimki madafaka' diyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, 11 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka ödemeye devam edeceği kararıyla büyük bir şok yaşadı. Mahkeme kararı gereği aylık 10 bin dolar nafaka ödemek zorunda olan Yılmaz, durumu sosyal medyada isyan ederek "Cimriyim..." dedi.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 22:09 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 22:20
Cem Yılmaz’a 10 bin dolar şoku! 11 sene önce boşandığı Ahu Yağtu’ya nafaka ödemeye devam edecek! İsyan etti: Cimriyim... 1

Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi.

Cem Yılmaz’a 10 bin dolar şoku! 11 sene önce boşandığı Ahu Yağtu’ya nafaka ödemeye devam edecek! İsyan etti: Cimriyim... 2

Ünlü komedyen boşanmanın ardından 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödedi.

Cem Yılmaz’a 10 bin dolar şoku! 11 sene önce boşandığı Ahu Yağtu’ya nafaka ödemeye devam edecek! İsyan etti: Cimriyim... 3

Boşanma protokolünün imzalandığı zamanlarda doların 2 lira 13 kuruş olduğunu belirten ünlü komedyen, dolar kurundaki artışı ve pandemide gelirinin azaldığını iddia ederek 2022 yılında Ahu Yağtu'ya dava açmıştı.

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