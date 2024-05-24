Cem Yılmaz'a 10 bin dolar şoku! 11 sene önce boşandığı Ahu Yağtu'ya nafaka ödemeye devam edecek! İsyan etti: Cimriyim...

Evlenmeden önce 4,5 aylık hamile olan Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz 10 Mart 2012 tarihinde nikah masasına oturdu. 2013 yılına geldiklerinde yollarını ayırma kararı alan çift arasında sular bir türlü durulmadı. Son olarak 'benimki madafaka' diyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, 11 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka ödemeye devam edeceği kararıyla büyük bir şok yaşadı. Mahkeme kararı gereği aylık 10 bin dolar nafaka ödemek zorunda olan Yılmaz, durumu sosyal medyada isyan ederek "Cimriyim..." dedi.