Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! Tedavi gördüğü hastanede entübe edildi

"Aşk-ı Memnu", Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olarak, 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Beren Saat'in Bihter Ziyagil, Kıvanç Tatlıtuğ'un Behlül Haznedar, ve Nebahat Çehre'nin Firdevs Yöreoğlu rolleriyle uzun süre hafızalardan silinmedi. 79. bölümüyle ekranlara veda eden dizi de Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Fatma Karanfil kanser nedeniyle tedavi gördüğü Florya'daki hastanede entübe edildi. İşte detaylar...