SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! Tedavi gördüğü hastanede entübe edildi

"Aşk-ı Memnu", Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olarak, 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Beren Saat'in Bihter Ziyagil, Kıvanç Tatlıtuğ'un Behlül Haznedar, ve Nebahat Çehre'nin Firdevs Yöreoğlu rolleriyle uzun süre hafızalardan silinmedi. 79. bölümüyle ekranlara veda eden dizi de Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Fatma Karanfil kanser nedeniyle tedavi gördüğü Florya'daki hastanede entübe edildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 23:08 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 23:14
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! Tedavi gördüğü hastanede entübe edildi 1

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında televizyon dünyasına adeta damga vurdu.

Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! Tedavi gördüğü hastanede entübe edildi 2

Dizide Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle ekran karşısına geçen Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil, Türk sinemasının ardından gönülleri bir kez daha fethetti.

Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! Tedavi gördüğü hastanede entübe edildi 3

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!

Ancak Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA