"Aşk-ı Memnu", Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olarak, 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Beren Saat'in Bihter Ziyagil, Kıvanç Tatlıtuğ'un Behlül Haznedar, ve Nebahat Çehre'nin Firdevs Yöreoğlu rolleriyle uzun süre hafızalardan silinmedi. 79. bölümüyle ekranlara veda eden dizi de Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil'den acı haber geldi. Fatma Karanfil kanser nedeniyle tedavi gördüğü Florya'daki hastanede entübe edildi. İşte detaylar...
Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında televizyon dünyasına adeta damga vurdu.
Dizide Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle ekran karşısına geçen Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil, Türk sinemasının ardından gönülleri bir kez daha fethetti.
YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!
Ancak Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.