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Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'dan bomba itiraf! "Ailem beni reddetti" dedi ortalık karıştı! 40'lık yaş farkına...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve genç sevgilisi Gülseren Ceylan, kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelerek aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor. Çift, sosyal medya hesaplarında sık sık paylaştıkları romantik fotoğraflarla dikkat çekiyor. YouTube kanalına konuk olan Gülseren Ceylan, bomba itirafta bulundu. Gülseren Ceylan Erbil'le yaşadığı ilişki sonrası ailesi tarafından dışlandığını belirterek, "Ailem aramızdaki yaş farkından dolayı beni reddetti." dedi. İşte Gülseren Ceylan'ın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 21:26 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 21:44
Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan bomba itiraf! Ailem beni reddetti dedi ortalık karıştı! 40’lık yaş farkına... 1

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan bomba itiraf! Ailem beni reddetti dedi ortalık karıştı! 40’lık yaş farkına... 2

Son olarak ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırdı.

Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan bomba itiraf! Ailem beni reddetti dedi ortalık karıştı! 40’lık yaş farkına... 3

Başta kızı Yasmin Erbil olmak üzere bu ilişkiye herkes karşı çıktı.

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